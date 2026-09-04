Leichenfund auf bayerischem Parkplatz: Polizei ermittelt gegen 59-Jährige

In der Nacht zum Sonntag wurde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine männliche Leiche auf einem Parkplatz gefunden. Viele Fragen sind noch offen.

Auf einem Parkplatz an der B307 wurde eine Männerleiche gefunden. (Symbolbild)

Update, 4. September, 13.14 Uhr: Nach dem Fund eines Toten auf einem Parkplatz in Oberbayern ermittelt die Polizei gegen eine 59 Jahre alte Frau. Gegen sie bestehe der Tatverdacht der unterlassenen Hilfeleistung, teilte die Polizei mit. Die Deutsche soll den 64 Jahre alten wohnsitzlosen Mann als Hilfskraft bei sich beschäftigt haben. Er wurde vor knapp zwei Wochen nahe Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gefunden. Es gibt den Angaben nach keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod.

Die Beschuldigte soll den Leichnam von einem Betrieb im Raum Ebersberg aus mit einem Fahrzeug über eine Strecke von knapp 100 Kilometern in den Bereich der B307 gefahren haben, wo der Tote später gefunden wurde. Am Donnerstag hätten Kripobeamte in diesem Zusammenhang in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München II zwei Objekte in den Landkreisen Ebersberg und Miesbach durchsucht.

Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang seien weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Angaben, etwa zur Todesursache, macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht, wie ein Sprecher sagte.

Update vom 27. August, 10:11 Uhr: Nachdem am frühen Sonntagmorgen, dem 23. August 2026, auf einem Parkplatz an der B307 bei Lenggries eine unbekannte männliche Leiche gefunden wurde, konnte nun die Identität des Toten geklärt werden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 64-jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Bayern.

Die Ermittlungen und Untersuchungen zu den Hintergründen dauern unvermindert an.



Update vom 23. August, 17:45 Uhr: Nach ersten Erkenntnissen gibt es nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zu den genauen Umständen seines Todes dauern jedoch weiter an.

Update vom 23. August, 13 Uhr: Die Verkehrssperren im Bereich des Leichenfundorts wurden durch die Einsatzkräfte vor Ort aufgehoben. Die Bundesstraße ist wieder uneingeschränkt befahrbar.

Erstmeldung: In den frühen Morgenstunden des Sonntags (23. August), wurde ganz in der Nähe des Sylvensteinspeichers ein schlimmer Fund gemacht. Auf einem Parkplatz an der B307 wurde gegen 1.25 Uhr bei Lenggries eine Männerleiche entdeckt. Die alarmierte Polizei rückte sofort aus Bad Tölz aus und bestätigte den Fund. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt.

Noch in der Nacht übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim vor Ort die Ermittlungen, die nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II fortgeführt werden. Die Identität des Toten und die Umstände seines Ablebens sind bislang nicht geklärt.

Durch die polizeilichen Maßnahmen wurde die B307 in der Nacht bis auf Weiteres komplett gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden von der Polizei gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.