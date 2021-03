Leiche von vermisster Frau in Fluss entdeckt

Die 58-jährige Frau, die in Bad Reichenhall auf mysteriöse Weise verschwunden ist, wurde am Dienstag tot aus einem Fluss geborgen.

Bad Reichenhall - Die 58-jährige Frau, die seit dem 16. März vermisst wurde, wurde tot aufgefunden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch mit.

Zeugin entdeckt Frauenleiche in Fluss

Am 16. März hatte sie bei der Polizeiinspektion Bad Reichenhall um einen Krankenwagen gebeten, jedoch während der Verständigung des Rettungsdienstes die Dienststelle verlassen. Eine eingeleitete Fahndung von Polizei und Feuerwehr blieb ohne Erfolg.

Genau eine Woche später, am 23. März, sah eine Zeugin in der Saalach in Bad Reichenhall ein Kleidungsstück und meldete sich bei der Polizei. Im Rahmen der Suche konnten die Einsatzkräfte rund zwei Stunden später eine tote Frau aus dem Wasser bergen. Nach der Untersuchung im Rechtsmedizinischen Institut in München kann die Tote nun zweifelsfrei als die vermisste 58-Jährige identifiziert werden.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es den Ermittlern zufolge derzeit nicht.