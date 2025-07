Leiche in Kiesweiher gefunden - Unfall?

In einem Kiesweiher treibt ein lebloser Körper. Schon drei bis vier Stunden befindet sich der Körper vermutlich im Wasser.

Pocking

In Niederbayern ist eine männliche Leiche in einem Kiesweiher gefunden worden. Es handele sich bei dem Toten um einen 54-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit gehe die Polizei von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise auf Dritt- oder Gewalteinwirkung. Zunächst hatte die "Passauer Neue Presse" über den Fund in Pocking (Landkreis Passau) berichtet.

Als die Leiche am Samstag gefunden wurde, lag sie den Angaben nach vermutlich schon drei bis vier Stunden im Wasser. Wo und wie genau die Leiche gefunden wurde, war dem Polizeisprecher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen.