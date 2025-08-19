Leiche in ausgebranntem Auto an Weiher gefunden

Zwei Anwohner finden auf einem Nachbargrundstück einen ausgebrannten Wagen - und einen toten Menschen darin. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Polizei versucht herauszufinden, wie der Mensch im Auto zu Tode kam. (Symbolbild)

Neunburg vorm Wald

Nach dem Fund einer Leiche in einem ausgebrannten Auto in der Oberpfalz ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Eine Obduktion solle bei der Suche nach der genauen Todesursache helfen, teilte die Polizei mit.

In Betracht komme unter anderem ein "innerkörperlicher Vorgang", aber auch ein Fremdverschulden sei nicht ausgeschlossen. Nur ein Kampfgeschehen könnten die Ermittler bislang ausschließen.

Bei der Leiche könnte es sich demnach um den 62 Jahre alten Besitzer des ausgebrannten Autos handeln.

Der Mann war laut Polizei am Sonntag mit einer Gruppe von fünf Männern an dem Weiher in Stetten, einem Ortsteil von Neunburg vorm Wald. Die Männer sollen dort Alkohol getrunken haben, der 62-Jährige sei danach allein an dem Weiher geblieben.

Erst am Abend danach fanden demnach Anwohner vom Nachbargrundstück das ausgebrannte Auto. Den Brand des Wagens hatten sie laut einer Polizeisprecherin nicht bemerkt. Die Kripo suchte nach Zeugen des Vorfalls.