Leblose Frau aus See geborgen - 73-Jährige tot

Das Wetter lädt am Freitag zum Baden ein. An einem See in Oberbayern wird der Spaß von einem tragischen Unglück überschattet.

dpa | 13. Juni 2025 - 14:07 Uhr

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Moosburg an der Isar Eine 73-Jährige ist beim Schwimmen in einem See bei Moosburg an der Isar (Landkreis Freising) gestorben. Zeugen hatten die Frau am Mittag leblos im Wasser treiben sehen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte versuchten noch vergeblich, die Frau zu reanimieren. Die Kripo ermittelt nun, geht jedoch bislang von einem tragischen Unfall aus.