Lebenslange Haft für Mord an Ehemann von Geliebter

Der Angeklagte bestritt die Schuld am Tod des Opfers bis zuletzt. Doch das Gericht folgte seiner Version nicht.

Ein 60 Jahre alter Mann ist am Landgericht Nürnberg-Fürth zu lebenslanger Haft wegen Mordes am Ehemann seiner Geliebten verurteilt worden. (Archivbild)

Nürnberg

Ein 60 Jahre alter Mann ist am Landgericht Nürnberg-Fürth für den Mord am Ehemann seiner Geliebten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die 5. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Markus Bader sah es als erwiesen an, dass der Mann im August 2024 den damals 42-Jährigen auf dem Parkplatz vor einer Wohnanlage in Schwabach erstochen hat. Der Angeklagte hatte seine Schuld bis zuletzt geleugnet. Die Verteidigung hatte Freispruch verlangt.

Der Mann hatte mit der Ehefrau des Getöteten über mehrere Jahre ein Verhältnis. Angeblich habe er nur mit dem Ehemann reden wollen, damit der seine Frau besser behandele. Staatsanwaltschaft und Gericht waren jedoch der Überzeugung, dass der Mann sein Opfer bewusst abgepasst und dann heimtückisch erstochen hat.