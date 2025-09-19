AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Lebensgefährliche Fahrt: Lkw-Fahrer rast mit Tempo 145 über die Autobahn

Lebensgefährliche Fahrt: Lkw-Fahrer rast mit Tempo 145 über die Autobahn

Aufmerksame Autofahrer melden einen auffälligen Sattelzug auf der Autobahn 3 bei Würzburg. Die Polizei greift ein – und der Verdacht bestätigt sich.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei zieht den Lastwagen aus dem Verkehr. (Symbolbild)
Die Polizei zieht den Lastwagen aus dem Verkehr. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Mit 145 Kilometern pro Stunde und betrunken ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 3 im Landkreis Würzburg unterwegs gewesen. Der 40-Tonner wurde Polizeiangaben zufolge bei Randersacker am Donnerstagabend von einer Streife gestoppt. Zuvor hatten andere Verkehrsteilnehmer die Beamten auf den auffällig schnellen und unsicher fahrenden Sattelzug aufmerksam gemacht.

Ein Atem Alkoholtest bei dem Fahrer ergab 1,08 Promille. Bei der Auswertung der Fahrzeugdaten stellten die Polizisten fest, dass der Lastwagen an diesem Tag mehrfach Geschwindigkeiten um die 145 Kilometern pro Stunde erreicht hatte. Auf Autobahnen gilt für Lastwagen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde. 

Dem Mann wurde Blut abgenommen, um die genaue Alkoholisierung festzustellen, und er musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • wolfi2 vor 6 Minuten / Bewertung:

    145??? wusste gar nicht das die so schnell gehen

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Ch_Muc vor 17 Minuten / Bewertung:

    Ein Brummer mit 145km/h? Da kriegt man schon Angst

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.