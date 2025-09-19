Lebensgefährliche Fahrt: Lkw-Fahrer rast mit Tempo 145 über die Autobahn

Aufmerksame Autofahrer melden einen auffälligen Sattelzug auf der Autobahn 3 bei Würzburg. Die Polizei greift ein – und der Verdacht bestätigt sich.

Mit 145 Kilometern pro Stunde und betrunken ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 3 im Landkreis Würzburg unterwegs gewesen. Der 40-Tonner wurde Polizeiangaben zufolge bei Randersacker am Donnerstagabend von einer Streife gestoppt. Zuvor hatten andere Verkehrsteilnehmer die Beamten auf den auffällig schnellen und unsicher fahrenden Sattelzug aufmerksam gemacht.

Ein Atem Alkoholtest bei dem Fahrer ergab 1,08 Promille. Bei der Auswertung der Fahrzeugdaten stellten die Polizisten fest, dass der Lastwagen an diesem Tag mehrfach Geschwindigkeiten um die 145 Kilometern pro Stunde erreicht hatte. Auf Autobahnen gilt für Lastwagen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde.

Dem Mann wurde Blut abgenommen, um die genaue Alkoholisierung festzustellen, und er musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.