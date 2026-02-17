AZ-Plus

Lawinenunglück: 46-jähriger Skitourengeher stirbt

Trotz Notruf und Bergwacht-Einsatz kam jede Hilfe zu spät. Warum die Rettung am Iseler so schwierig war.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Skitourengeher hat die Lawine wahrscheinlich selbst ausgelöst. (Symbolbild)
Der Skitourengeher hat die Lawine wahrscheinlich selbst ausgelöst. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Ein Skitourengeher ist im Bereich der Nordflanke des Iseler in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt. Der 46-Jährige, der allein unterwegs war, habe offenbar am Montagnachmittag selbst eine Lawine ausgelöst, teilte die Polizei mit. Dann habe er den Notruf gewählt.

Wegen der schlechten Witterungs- und Sichtverhältnisse war ein Hubschraubereinsatz zunächst nicht möglich, wie es hieß. Eine Fußmannschaft der Bergwacht Hindelang stieg zur Unfallstelle auf. Die angespannte Lawinensituation erschwerte den Zugang zum Verunglückten allerdings erheblich und verzögerte die Rettungsmaßnahmen, wie es hieß.

Der Mann wurde schließlich im steilen Schneefeld unterhalb der Nordwand des Iseler gefunden. Unter laufender Reanimation wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.

Der Lawinenabgang ereignete sich außerhalb des gesicherten Pistenbereichs, der zu keiner Zeit gefährdet war. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Lawinenlage wird eindringlich empfohlen, die Lawinenwarnberichte zu beachten, nur entsprechend ausgerüstet unterwegs zu sein und risikoreiches Steilgelände zu meiden", warnte die Polizei.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.