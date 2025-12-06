AZ-Plus
Lawinen-Drama an der Zugspitze: 19-Jähriger stirbt – ein fataler Fehler wurde ihm zum Verhängnis

Ein Klettersteig an der Zugspitze ist einem jungen Mann aus Baden-Württemberg zum tödlichen Verhängnis geworden. Er wurde von einer Lawine erfasst – und hatte wohl einen fatalen Fehler begangen.
AZ/dpa |
Ein 19-Jähriger aus Baden-Württemberg ist auf einem Klettersteig an der Zugspitze tödlich verunglückt. (Archivbild)
Ein 19-Jähriger aus Baden-Württemberg ist auf einem Klettersteig an der Zugspitze tödlich verunglückt. (Archivbild) © Angelika Warmuth/dpa

Ein 19-jähriger Alpinist aus Deutschland ist auf einem Klettersteig in Österreich tödlich verunglückt. Der junge Mann aus dem Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg sei auf einem Klettersteig an der Zugspitze von einem Schneebrett erfasst und über steiles, felsiges Gelände mitgerissen worden, teilte eine Sprecherin der Polizei in Tirol mit. Trotz des Einsatzes der Bergrettung sei jede Hilfe für den 19-Jährigen zu spät gekommen. Er war laut Polizei im Moment des Lawinenabgangs ungesichert unterwegs. 

Sein 21 Jahre alter Begleiter aus dem Landkreis Lörrach sei dagegen mit einem Karabiner am Seil gesichert gewesen. Deshalb sei er nicht in die Tiefe gestürzt.

In Tirol herrschte am Samstag in hohen Lagen verbreitet mäßige Lawinengefahr, also Stufe 2 der fünfteiligen Skala. Schwachschichten im Altschnee könnten aber vereinzelt noch von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden, hatte der Lawinenwarndienst mitgeteilt.

  • FRUSTI13 vor 45 Minuten / Bewertung:

    Traurig um den jungen Mann! Aber jetzt zu der Jahreszeit einen Klettersteig zu gehen, grenzt an Fahrlässigkeit!

