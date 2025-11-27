AZ-Plus
Große Lawine am Stubaier Gletscher: Suche nach mehreren Vermissten läuft

Nach dem Lawinenabgang auf dem Stubaier Gletscher suchen Retter mit Hunden und Hubschraubern nach Vermissten. Was bisher bekannt ist.
AZ/dpa |
Die Lawine ging abseits der gesicherten Pisten ab. (Archivbild)
Die Lawine ging abseits der gesicherten Pisten ab. (Archivbild) © Sachelle Babbar/ZUMA Press Wire/dpa

Auf dem Stubaier Gletscher in Tirol läuft nach einem großen Lawinenabgang eine Suche nach mehreren möglichen Vermissten. Das teilte eine Sprecherin der österreichischen Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Zur Zahl der Betroffenen machten die Behörden vorerst keine Angaben.

Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA nach Polizeiangaben berichtet, dass die Lawine vermutlich von Skifahrern ausgelöst wurde, die in ungesichertem Gelände unterwegs waren. Die Schneemassen hätten aber auch eine Piste erreicht, sagte ein Vertreter der Bergrettung in Neustift der dpa.

An dem Such-Einsatz waren zwei Bergrettungsteams, Suchhunde und mehrere Hubschrauber beteiligt, hieß es von der Einsatz-Leitstelle des Bundeslandes Tirol.

