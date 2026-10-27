Laut Ranking: Diese bayerische Kleinstadt ist die beliebteste – und ziemlich teuer

Nach einer Analyse des Reiseportals Holidu liegt eine bayerische Kleinstadt im Ranking der meistgesuchten Orte Deutschlands auf Platz eins. Auf Rang zwei folgt eine Stadt aus Nordrhein-Westfalen.

Winterberg ist vor allem für seine Wintersportmöglichkeiten bekannt.

iStock / Jedamus_Lichtbilder 2 Winterberg ist vor allem für seine Wintersportmöglichkeiten bekannt.

Füssen im Allgäu ist laut einem Reiseportal sehr beliebt.

iStock / Yasonya 2 Füssen im Allgäu ist laut einem Reiseportal sehr beliebt.

Welche deutschen Kleinstädte wecken im Internet besonders viel Interesse? Dieser Frage ist das Reiseportal Holidu nachgegangen und hat ein Ranking erstellt, das die monatlichen Suchanfragen und die durchschnittlichen Übernachtungspreise vergleicht.

Mit 2.720 Suchanfragen pro Monat belegt Füssen im Ostallgäu den ersten Platz. Die Stadt am Alpenrand begeistert mit ihrer historischen Altstadt und dem spätgotischen Hohen Schloss. Das noch berühmtere Schloss Neuschwanstein liegt nur wenige Kilometer entfernt. Die Beliebtheit hat allerdings ihren Preis: Eine Übernachtung kostet durchschnittlich 155 Euro.

Auf Platz zwei folgt Winterberg in Nordrhein-Westfalen mit 2.000 monatlichen Suchanfragen. Der Ort im Sauerland ist vor allem für seine Wintersportmöglichkeiten bekannt. Im Sommer locken Wanderwege und der Fernwanderweg Rothaarsteig. Eine Übernachtung kostet im Schnitt 116 Euro.

Winterberg ist vor allem für seine Wintersportmöglichkeiten bekannt. © iStock / Jedamus_Lichtbilder

Den dritten Platz sichert sich Dinkelsbühl in Bayern mit 1.620 Suchanfragen pro Monat. Die Stadt begeistert mit ihrer gut erhaltenen mittelalterlichen Altstadt, bunten Fachwerkhäusern und einer historischen Stadtmauer. Der durchschnittliche Übernachtungspreis liegt bei 129 Euro.

Die günstigste Kleinstadt unter den Top fünf

Bad Harzburg in Niedersachsen landet mit 1.370 monatlichen Suchanfragen auf Platz vier. Die Stadt am nördlichen Harzrand ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen im Nationalpark Harz. Mit durchschnittlich 94 Euro pro Nacht ist sie die günstigste Stadt unter den ersten fünf.

Auf Platz fünf folgt Braunlage mit 1.320 Suchanfragen pro Monat. Der kleine Ort im Harz bietet sowohl im Winter mit Skipisten und Loipen als auch im Sommer mit Wanderwegen zahlreiche Möglichkeiten für einen aktiven Urlaub. Eine Übernachtung kostet durchschnittlich 99 Euro.

Die Plätze sechs bis zehn belegen Rothenburg ob der Tauber, Bad Tölz, Oberhof, Miltenberg und Bad Schandau.