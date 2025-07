Lastwagenfahrer übersieht Baustelle und wird eingeklemmt

Auf der A93 wird ein Fahrstreifen für eine eintägige Baustelle abgesperrt. Ein Lastwagenfahrer übersieht dies und prallt in eine Baustellenabsicherung.

Der Mann kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Luhe-Wildenau

Ein Lastwagenfahrer ist in eine Baustellenabsicherung auf der Autobahn 93 im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gefahren und dabei schwer verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten 58-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge keine.

Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Lastwagenfahrer laut Polizei aus zunächst unklarer Ursache die aufgestellten Hinweise auf die eintägige Baustelle bei Luhe-Wildenau. Er prallte ungebremst in einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Laster mit Absperrtafel.

Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei befand sich in diesem Wagen und wurde leicht verletzt. Angaben dazu, ob er ebenfalls ins Krankenhaus musste, machte die Polizei nicht. Es entstand den Angaben nach ein Schaden von insgesamt rund 220.000 Euro. Die A93 war in Fahrtrichtung Hochfranken für mehrere Stunden gesperrt.