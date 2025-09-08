Lastwagenfahrer schaut Doku während der Fahrt
Audio von Carbonatix
Ein Lastwagenfahrer hat sich auf der Autobahn 3 bei Passau während der Fahrt eine Dokumentation über Serienmörder auf seinem Laptop angesehen. Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten den 27-Jährigen am frühen Sonntagmorgen, wie die Polizei mitteilte.
Der Mann sei durch den Film abgelenkt gewesen und habe sich nicht auf den Verkehr konzentrieren können. Die Polizisten belehrten den Berufskraftfahrer den Angaben zufolge eindringlich und zeigten ihn wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung an.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen