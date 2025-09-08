AZ-Plus

Lastwagenfahrer schaut Doku während der Fahrt

Polizisten kontrollieren auf der Autobahn einen Lastwagenfahrer. Dieser war während der Fahrt auf ungewöhnliche Weise beschäftigt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Beamten hielten den Lastwagen für eine Kontrolle an. (Symbolbild)
Die Beamten hielten den Lastwagen für eine Kontrolle an. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Passau

Ein Lastwagenfahrer hat sich auf der Autobahn 3 bei Passau während der Fahrt eine Dokumentation über Serienmörder auf seinem Laptop angesehen. Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten den 27-Jährigen am frühen Sonntagmorgen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann sei durch den Film abgelenkt gewesen und habe sich nicht auf den Verkehr konzentrieren können. Die Polizisten belehrten den Berufskraftfahrer den Angaben zufolge eindringlich und zeigten ihn wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung an.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.