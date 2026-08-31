Lastwagenanhänger steckt unter Brücke fest - A9 gesperrt

Ein Lastwagenfahrer vergisst mutmaßlich vor der Abfahrt von einer Baustelle, seinen Kippanhänger wieder herunterzukippen. Bei der ersten Brücke wird ihm dies zum Verhängnis.

Bayreuth

Der hoch gekippte Anhänger eines Lastwagens ist unter einer Brücke der A9 bei Bayreuth stecken geblieben. Die Zugmaschine habe sich losgerissen und sei noch ein Stück weitergefahren, während der Kippanhänger nun eingeklemmt zwischen Straße und Brücke festhänge, erläuterte ein Sprecher. Die Autobahn in Richtung Berlin ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Bayreuth Nord und Bindlacher Berg komplett gesperrt.

Polizei rechnet mit längeren Staus

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer des Kipplasters nach der Abfahrt von einer Baustelle vergessen, den Anhänger wieder herunterzukippen. Unter der Brücke wurde die Höhe zum Problem. Der Lastwagenfahrer wurde nach dem Unfall zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben des Sprechers sind die Bergungsarbeiten aufwendig und werden wahrscheinlich noch mehrere Stunden dauern. Bis wann die Autobahn wieder frei ist, war ihm zufolge unklar. Die Polizei rechnet gerade im Berufsverkehr mit längeren Staus.