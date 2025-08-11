Lastwagen durchbricht Leitplanke: Autobahn Richtung München gesperrt
Audio von Carbonatix
Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) seit den frühen Morgenstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Lastwagen durchbricht auf A92 die Mittelleitplanke: Eventuell Vollsperrung nötig
Der Lastwagen sei am Montag (11. August) gegen 6 Uhr durch die Mittelleitplanke gekracht und rage nun in beide Fahrtrichtungen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Lastwagen sei allein an dem Unfall beteiligt, über mögliche Verletzungen des Fahrers war zunächst nichts bekannt.
Der Verkehr werde über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte die Sprecherin. Die Bergungsarbeiten dauern demnach noch länger an. Möglicherweise werde später eine Vollsperrung nötig sein.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen