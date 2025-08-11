AZ-Plus
Lastwagen durchbricht Leitplanke: Autobahn Richtung München gesperrt

Ein Lkw kracht bei Wörth durch die Autobahn-Mittelleitplanke. Für den Verkehr in beide Richtungen hat das Folgen.
AZ/dpa |
In beide Fahrtrichtungen der A92 ragt bei Wörth ein Lkw. (Symbolbild)
In beide Fahrtrichtungen der A92 ragt bei Wörth ein Lkw. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) seit den frühen Morgenstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. 

Lastwagen durchbricht auf A92 die Mittelleitplanke: Eventuell Vollsperrung nötig 

Der Lastwagen sei am Montag (11. August) gegen 6 Uhr durch die Mittelleitplanke gekracht und rage nun in beide Fahrtrichtungen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Lastwagen sei allein an dem Unfall beteiligt, über mögliche Verletzungen des Fahrers war zunächst nichts bekannt.

Der Verkehr werde über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte die Sprecherin. Die Bergungsarbeiten dauern demnach noch länger an. Möglicherweise werde später eine Vollsperrung nötig sein.

0 Kommentare
Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.