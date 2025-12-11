Schwerer Lastwagen-Unfall hinterlässt Trümmerfeld auf A99

Mitten im Berufsverkehr prallt ein Lastwagen auf einen zweiten – und sorgt für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr.

Ludwigsfeld/Freising

Ein schwerer Lkw-Unfall auf der A99 bei Ludwigsfeld hat ein 150 Meter langes Trümmerfeld auf der Autobahn hinterlassen. Wie die Polizei in Freising bei München mitteilte, wurden beide Fahrer der Lastwagen mittelschwer verletzt, als der eine Lkw in einem Stauende auf den anderen auffuhr.

Einer der Lastwagen kippte auf dem Standstreifen um, der zweite fuhr über die gesamte Fahrbahn nach links in die Mittelleitplanke. Es kam zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.