Lastwagen überfährt Mann auf Supermarktparkplatz in Bayern

Ein 77-Jähriger ist auf einem Supermarktparkplatz von einem Lastwagen überfahren worden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des tödlichen Unfalls.

Beim Rangieren auf einem Supermarktparkplatz in Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) hat ein Lastwagen einen Senioren überfahren und tödlich verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Der 77 Jahre alte Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Laster den Mann beim Rückwärtsfahren erfasst. Ersthelfer versorgten das Opfer, konnten dem 77-Jährigen aber nicht mehr helfen.