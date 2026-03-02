AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Lastwagen überfährt Mann auf Supermarktparkplatz in Bayern

Lastwagen überfährt Mann auf Supermarktparkplatz in Bayern

Ein 77-Jähriger ist auf einem Supermarktparkplatz von einem Lastwagen überfahren worden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des tödlichen Unfalls.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Dem Opfer konnte niemand mehr helfen.
Dem Opfer konnte niemand mehr helfen. © Heiko Becker/dpa

Beim Rangieren auf einem Supermarktparkplatz in Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) hat ein Lastwagen einen Senioren überfahren und tödlich verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Der 77 Jahre alte Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Laster den Mann beim Rückwärtsfahren erfasst. Ersthelfer versorgten das Opfer, konnten dem 77-Jährigen aber nicht mehr helfen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.