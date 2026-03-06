AZ-Plus

Tödlicher Unfall auf A9: Lastwagen überrollt Mann

Ein 57-Jähriger steigt auf der Autobahn aus seinem Fahrzeug aus. Dann kommt es zum folgenschweren Unfall.
AZ/dpa |
EIn 57 Jahre alter Mann ist auf der A9 von einem Lkw überfahren worden. (Symbolbild)
EIn 57 Jahre alter Mann ist auf der A9 von einem Lkw überfahren worden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Ein 57 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 9 bei Ingolstadt von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte zuvor sein Auto auf dem Standstreifen abgestellt und war ausgestiegen, wie die Polizei mitteilte. Ein herannahender Lastwagen überfuhr den Mann. Warum der 57-Jährige auf dem Standstreifen gehalten und sein Fahrzeug verlassen hatte, war zunächst nicht klar.

