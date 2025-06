Lastwagen-Fahrer bei Brand schwer verletzt

Auf einem Firmengelände im Ostallgäu bricht in einem Lastwagen plötzlich Feuer aus. Der Fahrer kann sich retten, wird aber schwer verletzt. Hat ein Gaskocher den Brand ausgelöst?

Pfronten

Der Fahrer eines Lastwagens ist bei einem Brand auf einem Firmengelände in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der gesamte Sattelauflieger in Flammen. Der Fahrer befreite sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug. Per Rettungshubschrauber kam er mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik.

Weil der Lastwagen mit einer hochwertigen Maschine beladen war, wurde der Schaden auf eine hohe sechsstellige Geldsumme geschätzt. Als Auslöser für den Brand kommt den Angaben nach ein Gaskocher in Betracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.