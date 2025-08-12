AZ-Plus

Lastwagen fährt auf zwei Transporter auf - drei Verletzte

Ein Kleintransporter bleibt mit einer Panne an einer Bundesstraße liegen. Ein Kollege will dem Fahrer helfen. Doch ein nahender Lastwagen bremst nicht rechtzeitig.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Bundesstraße 8 wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild)
Die Bundesstraße 8 wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Langenzenn

Ein Lastwagen ist auf einer Bundesstraße in Mittelfranken auf zwei stehende Transporter aufgefahren - drei Männer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 27-Jähriger am Dienstag mit seinem Transporter bei Langenzenn auf der Bundesstraße 8 liegengeblieben. Ein 30 Jahre alter Kollege habe deshalb mit seinem Transporter angehalten, um ihm zu helfen - dann sei der Lastwagen auf beide Fahrzeuge aufgefahren.

Der 30-Jährige sei von einem der Transporter erfasst und über die Fahrbahn geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sei schwerer verletzt worden als die anderen beiden Männer, sein Zustand sei aber "stabil". Auch sein 27 Jahre alter Kollege und der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Die B8 wurde laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt. Feuerwehrleute halfen, den Verkehr umzuleiten. Warum der Lastwagen auf die stehenden Transporter fuhr, blieb zunächst unklar. Ein Experte soll mit einem unfallanalytischen Gutachten bei den Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft helfen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.