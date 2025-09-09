AZ-Plus

Lastwagen brennt auf A9 – Sperrung in Richtung München

Ein Lastwagen steht in Flammen, die Löscharbeiten laufen. Die Autobahn 9 bei Nürnberg bleibt vorerst in Richtung München gesperrt.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Feuerwehrleute sind noch im Einsatz. (Symbolbild)
Die Feuerwehrleute sind noch im Einsatz. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Nürnberg

Auf der Autobahn 9 bei Nürnberg steht ein Lastwagen komplett in Brand. Die A9 wurde zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Ausfahrt Nürnberg-Fischbach in Richtung München gesperrt, wie ein Polizeisprecher berichtete. Demnach dauern die Löscharbeiten weiter an.

Zwischenzeitlich war laut Sprecher auch die Gegenrichtung gesperrt. Diese ist inzwischen wieder befahrbar. Verletzt worden sei niemand. Die Ursache für das Feuer sei noch unbekannt.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.