Last-Minute-Tor rettet Münchner Löwen

Der TSV 1860 München bleibt ungeschlagen. Aber es ist wieder ein Drittliga-Drama.
Guter Start für 1860-Trainer Patrick Glöckner.
Guter Start für 1860-Trainer Patrick Glöckner.
München

Der TSV 1860 München hat mit einem Last-Minute-Tor die erste Drittliga-Niederlage in dieser Saison abgewendet. Der kurz zuvor eingewechselte Norweger Sigurd Haugen erzielte in der siebten Minute der neunminütigen Nachspielzeit das 1:1 (0:1) im Heimspiel gegen die Reserve des VfB Stuttgart. Mirza Catovic (25. Minute) hatte die Schwaben in Führung gebracht.Bis kurz vor Schluss hielt die Stuttgarter Führung in dem Spiel der 3. Fußball-Liga. Nach einer Ecke des früheren Nationalspielers Kevin Volland sorgte der erst in der 88. Minute ins Spiel gekommene Haugen mit seinem Treffer vor 15.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion für großen Jubel. Die Münchner Löwen haben den ersten vier Spielen acht Punkte gesammelt. Spitzenreiter ist der verlustpunktfreie Aufsteiger MSV Duisburg.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

