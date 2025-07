Langsame Wetterbesserung in Bayern in Sicht

In den letzten Tagen zogen immer wieder Schauer und Gewitter durch den Freistaat. Doch langsam soll sich das Wetter wieder bessern - vor allem Richtung Wochenende. Gewitter sind dennoch möglich.

Nach mehreren grauen und regnerischen Tagen ist in Bayern langsam eine Wetterbesserung in Sicht. Zwar sind am Donnerstag noch Schauer möglich, doch zum Wochenende hin lockert es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunehmend auf. Auch die Temperaturen steigen und laden zu Aktivitäten im Freien ein. Im Südwesten des Freistaats kann es allerdings vereinzelt gewittern.

Am Donnerstag soll es vor allem an den Alpen und im Südosten des Freistaats regnen. Im Rest des Landes startet der Tag bewölkt, ehe es von Südwesten her vermehrt auflockert. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad.

Der Freitag beginnt bereits etwas freundlicher: Lediglich an den östlichen Mittelgebirgen soll es regnen. Ansonsten bleibt es meist heiter, in Ostbayern kann es laut DWD jedoch noch etwas wolkiger bleiben. Die Höchstwerte klettern auf warme 22 bis 28 Grad.

Sonniges Wochenende mit einzelnen Gewittern

Mit viel Sonne können die Menschen in Bayern dann am Samstag rechnen. Die Höchsttemperaturen steigen noch mal an auf 27 bis 32 Grad. Am Nachmittag ziehen von Südwesten her wieder Wolken ins Land. Dadurch kann es in Schwaben und an den Alpen wieder zu einzelnen Gewittern kommen.

Am Sonntag ziehen diese Wolken dann wieder ab und die Sonne setzt sich durch. Die Temperaturen bleiben stabil bei sommerlichen 25 bis 30 Grad. Gegen Abend kann es mit geringer Wahrscheinlichkeit an den Alpen wieder gewittern.