"Lange vor mir hergeschoben": CSU-Chef Söder erfolgreich operiert

Der bayerische Ministerpräsident hat sich unters Messer begeben und sich an der Hüfte operieren lassen. Wie geht es ihm nach der OP?

CSU-Chef Markus Söder hat sich pünktlich zu Weihnachten einer Hüft-Operation unterzogen und meldet sich schon wieder zurück.

"Es geht schon wieder gut voran – auch bei der Arbeit im Büro"

"Lange habe ich es vor mir hergeschoben: Jetzt habe ich mich endlich an der Hüfte operieren lassen", schrieb der bayerische Ministerpräsident auf Instagram. "Alles gut verlaufen. Bin bereits in der Reha und trainiere fleißig."

Markus Söder hatte schon seit einiger Zeit immer wieder leicht gehumpelt. Wie die "Bild" berichtete, erklärte der die Schmerzen in der Hüfte auf den vielen Sport zurück, den er in seiner Jugend gemacht habe. Im März hatte er sich zudem laut eigener Aussage beim Fußballspielen mit seinen Söhnen vertreten.

Bis er komplett fit sei, werde es noch etwas dauern, schrieb Söder. "Aber es geht schon wieder gut voran – auch bei der Arbeit im Büro." Dazu postete Söder ein Foto mit zwei Krücken unter dem bayerischen Staatswappen.