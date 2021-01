Rentner mit Corona-Masche um Goldbarren gebracht

Mit einer Corona-Betrugsmasche haben Unbekannte einen Rentner in Niederbayern um Bargeld und Goldbarren gebracht. "Der klassische Enkeltrick ist dabei in abgeänderter Form genutzt worden", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

28. Januar 2021 - 17:19 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei blinkt. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Landshut Ein angeblicher Arzt berichtete dem 89-Jährigen am Mittwochnachmittag telefonisch von einer vermeintlichen Corona-Erkrankung seines Sohnes. Weiter sagte er, zur Behandlung sei dringend ein mehrere Zehntausend Euro teures Medikament nötig. Eine angebliche Mitarbeiterin des Arztes holte kurz darauf das Geld und die Goldbarren mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Eurobereich an der Wohnung des Rentners in Landshut ab. © dpa-infocom, dpa:210128-99-211389/2