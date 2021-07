Mann bricht über Balkon in Haus ein und klaut Tischdecke

Eine Tischdecke, Bargeld und Bayern-Lose hat ein Unbekannter in Landshut aus einem Schlafzimmer gestohlen. Der Mann müsse durch eine offene Balkontür in das Zimmer eingedrungen sein, wo ihn dann eine Hausbewohnerin überrascht habe, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Frau ihn ansprach, habe der Unbekannte zunächst behauptet, er suche einen Ball, dann sei er über den Balkon geflüchtet. Unmittelbar nach dem Einbruch am Sonntag suchte die Polizei nach dem Mann, fand ihn aber nicht. Nun werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

05. Juli 2021 - 11:30 Uhr | dpa

