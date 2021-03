Landshuter Impfbus geht ab Freitag auf Tour

Im Landkreis Landshut startet am Freitag in Bus, der mehr Corona-Impfungen in die Fläche bringen soll. Erste Station wird in Vilsbiburg an der Vilstalhalle sein

04. März 2021 - 06:00 Uhr | red

Ab Freitag geht der Impfbus auf Tour. © Landratsamt Landshut

Landshut - Der Impfbus rollt: Ab Freitag wird der Bus im Landkreis Landshut mehr Corona-Impfungen in die Fläche bringen. Erster Halt ist am Freitag die Vilstalhalle Vilsbiburg, wie das Landratsamt mitteilt. Impfbus in Landshut: Keine spontane Anmeldung vor Ort Dabei haben die ersten Personen mit Wohnsitz in Vilsbiburg, die an diesem Tag am Bus geimpft werden sollen, bereits eine Terminbestätigung erhalten. Es handelt sich um Bürger der obersten beiden Prioritätsstufen, die mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden können, da dieser am besten zu transportieren ist. Es sind keine spontanen Anmeldungen vor Ort möglich, die Anzahl der Impfstoffe ist deckungsgleich mit den eingeteilten Impflingen, zu Beginn etwa 100 pro Tag. Zeitgleich wird der Bus Impfdosen mitbringen, die von ansässigen Hausärzten in erster Linie an immobile Patienten der Generation über 80 vor Ort verabreicht werden. Der "Fahrplan" des Impfbusses sieht wie folgt aus: Acht Imfgebiete wird der Bus nach und nach anfahren. © Landratsamt Landshut Montags: Impfgebiet 1 am Standort Mehrzweckhalle Rottenburg. Deckt die Gemeinden Pfeffenhausen, Rottenburg und Hohenthann ab. Dienstags: Impfgebiet 2 an der ESKARA Essenbach. Hier sind der Markt Essenbach sowie die Gemeinden Niederaichbach, Postau, Weng und Wörth zugeordnet. Mittwochs: Impfgebiet 3 am Klosterparkplatz in Furth. Dieser Standort umfasst die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Weihmichl, Obersüßbach, Furth und Bruckberg. Donnerstags: Impfgebiet 4 an der Goldbachhalle in Ergoldsbach, für die Einwohner der Gemeinden Neufahrn, Ergoldsbach und Bayerbach (bei Ergoldsbach). Freitags: Impfgebiet 5 in der Stadthalle Vilsburg für die Bürger Vilsbiburgs. Samstags: Impfgebiet 6 an der Grund- und Mittelschule Velden, für die Gemeinden Wurmsham, Velden und Neufraunhofen. Sonntags: Impfgebiet 7 an der Grund- und Mittelschule Gerzen. Es umfasst mehrere Gemeinden im südlichen Landkreis Landshut: Bodenkirchen, Schalkham, Aham, Gerzen und Kröning. Impfgebiet 8, das weiter am Impfzentrum in Kumhausen-Preisenberg sieben Tagen die Woche in Betrieb ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinden Kumhausen, Adlkofen, Tiefenbach, Vilsheim, Eching, Geisenhausen, Buch a. Erlbach, Baierbach, Altfraunhofen, Altdorf und Ergolding bleiben hier zugeordnet.