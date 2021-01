Landshut: Kaminbrand in der Papiererstraße

Ein Kaminkehrer konnte die Situation schließlich entschärfen.

Landshut - Ein Kaminbrand in der Papiererstraße hat am Freitagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Kurz vor 18 gingen in der Leitstelle mehrere Mitteilungen über eine starke Rauchentwicklung in der Papiererstraße ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr war dann im Eckbereich Papiererstraße/Schwimmschulstraße starker Rauch zu sehen. Eine erste Erkundung ergab, dass der Rauch von einem Kamin her rührte und durch die Wetterlage nach unten gedrückt wurde.

Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin umgehend den Kamin mit der Drehleiter und stellten dabei eine deutlich erhöhte Temperatur fest. Daraufhin wurde umgehend der zuständige Kaminkehrer mit hinzugezogen.

Der Kamin des Hauses an der Papiererstraße raucht mehr, als er soll und ist ungewöhnlich warm. © FFW Landshut

Parallel wurden auch die angrenzenden Wände innerhalb des Hauses mit Wärmebildkameras kontrolliert. Nach Eintreffen des Kaminkehrers war die Sache für die Feuerwehr dann schnell erledigt. Der Kaminkehrer sorgte für den optimalen Durchzug. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 19.30 Uhr.