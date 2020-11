Landshut: Drei Überfälle in der Innenstadt

Ein 19-Jähriger wird auf der Mühleninsel ausgeraubt. Es ist der nächste Vorfall innerhalb weniger Tage.

In diesem Bereich soll es am Montagabend zu dem Überfall dreier Männer auf einen 19-Jährigen gekommen sein.

Landshut - Zum wiederholten Mal ist es am Montagabend in der Landshuter Innenstadt zu einem Raubdelikt gekommen. Tatort war dieses Mal die Badstraße auf der Mühleninsel nahe dem Gasthaus "Zur Insel". Laut Polizei haben dort drei Männer um kurz nach 20 Uhr einen 19-Jährigen überfallen. Einer der Männer packte den 19-Jährigen von hinten an der Schulter, drückte ihm einen unbekannten, spitzen Gegenstand in den Rücken, während die beiden anderen Geld forderten.

Wer waren die Täter? Polizei hat Vermutung

Nachdem das Trio etwa 40 Euro aus der Jackentasche gestohlen hatte, flüchteten die Täter in Richtung Grieserwiese. Das Opfer blieb unverletzt.

Die Männer waren nach Angaben des 19-Jährigen circa 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Zwei der Täter sollen eine Art Baseballmütze getragen haben, sie sprachen deutsch mit ausländischem Akzent. Nach Polizeiangaben könnte es sich möglicherweise um Syrer gehandelt haben.

Die Kripo sucht nun nach Zeugen. Geprüft wird, ob ein Zusammenhang zu zwei Überfällen besteht, die jeweils am 19. November stattfanden. Dabei wurde einmal eine 43-Jährige mittags auf der Mühleninsel überfallen und abends, gegen 21 Uhr, ein 21-Jähriger in der Königsfeldergasse.