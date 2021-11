Landshut: Advent, Advent - was tun, wenn's brennt?

Die Landshuter Feuerwehr gibt Tipps, wie man sicher durch die staade Zeit kommt.

Landshut - Am Sonntag ist der erste Advent. Dann werden die Platzerl auf Tellern drapiert, Punsch aufgesetzt und in den Wohnzimmern das erste von vier Lichtlein angezündet. Weihnachten ist dann gar nicht mehr so weit entfernt.

Ausgetrocknete Zweige und Äste fangen schnell Feuer

Doch wo offenes Feuer und heißes Wachs im Spiel sind - und sei die Flamme noch so klein - steigt gleichzeitig auch die Brandgefahr. In Räumen mit Polstermöbeln, Gardinen, Tischdecken und Co. ganz besonders. Vor allem dann, wenn die anfangs noch frischen Zweige des Adventskranzes austrocknen. Nach Heiligabend stehen die Christbäume nicht selten bis ins neue Jahr hinein in den Wohnzimmern an ihrem Platz und trocknen ebenfalls aus.

Neben echten Kerzen gehören durchgeschmorte Kabel von Billiglichterketten ohne Prüfzeichen oder ein einfacher technischer Defekt, wenn zum Beispiel zu viele Lichterketten an einen Mehrfachstecker angeschlossen werden, zu den häufigsten Gründen, warum die Feuerwehr dann ausrücken muss, sagt Dominik Zehatschek von der Feuerwehr Landshut.

Gleichzeitig seien die Landshuter in puncto Sicherheit in den vergangenen Jahren sehr diszipliniert gewesen, sagt der Feuerwehrsprecher. "Das kann gerne so bleiben." Um die Gefahren, die ab Sonntag in den Wohnzimmern lauern, dennoch ins Gedächtnis zu rufen, gibt die Landshuter Feuerwehr - bevor es losgeht - noch einmal wichtige Verhaltenstipps zur beginnenden Advents- und Vorweihnachtszeit.

Hinweise für die Adventszeit

Verwenden Sie nur frisch gebundene Adventskränze beziehungsweise Adventsgestecke und stellen Sie diese immer auf einer nicht brennbaren Unterlage ab

Verwenden Sie unbedingt Kerzenhalter mit Wachsauffangschale aus nicht brennbarem Material. Stecken Sie diese senkrecht auf den Kranz oder das Gesteck und achten Sie auf eine sichere und wackelfreie Befestigung

Bleiben Sie immer im Zimmer, solange Kerzen brennen, Löschen Sie diese beim Verlassen des Raumes

Achten Sie unbedingt darauf, dass Haustiere und Kinder keinen Zugang zu brennenden Kerzen haben

Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen den Kränzen und Gestecken sowie der Einrichtung wie zum Beispiel zu den Vorhängen

Weit heruntergebrannte Kerzen sind umgehend zu tauschen

Auf trockenen Kränzen und Gestecken sollten Kerzen generell nicht mehr angezündet werden. Es kann bereits ein kleiner Funke genügen, dann brennt es

Bewahren Sie Feuerzeuge und Zündhölzer immer kindersicher auf

Hinweise für die Weihnachtszeit