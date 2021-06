Kreis Landshut: Scheune brennt aus - Kripo ermittelt

Scheune in Flammen: Gebäude brennt vollständig ab

Kurz vor 23 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf, dass die Scheune eines Dreiseithofs in Oberrammelsberg in Flammen stehe. Das Gebäude, in dem Stroh gelagert war, brannte vollständig ab.

Scheune brennt ab: Kripo ermittelt zur Ursache

Menschen oder Tiere wurden der Polizei zufolge nicht verletzt. An der Scheune und der darauf befindlichen Photovoltaikanlage entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Feuerwehren Landshut Land, Velden, Ahrain, Pauluszell, Wurmsham, Ruprechtsberg, Oberensbach und Vilslern konnten verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt.