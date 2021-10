Goldene Bürgermedaille: Das sind die kulturellen Botschafter der Stadt

Antonie Schad und Xaver Grüneis erhielten die goldene Bürgermedaille,15 Stadträte wurden verabschiedet.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Christiane Gördes-Steffens an der Querflöte und Peter Papritz am Klavier.

7 Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Christiane Gördes-Steffens an der Querflöte und Peter Papritz am Klavier.

Landshut - Normalerweise wird die Bürgermedaille im Rahmen des traditionellen Sommerempfangs der Stadt verliehen. Dieser wurde zunächst auf 2021 verschoben, muss aber aus bekannten Gründen noch ein weiteres Jahr warten.

Ehrung im Rathausprunksaal

In einem kleinen Rahmen konnte dennoch die Ehrung sowie die Verabschiedung der Stadträte am Mittwochabend im Rathausprunksaal stattfinden. Die Sitzreihen waren licht besetzt, denn es wurden nur Gäste geladen, die mit den Geehrten in Beziehung stehen.

Dass die Ehrung stattfinden konnte, war für Oberbürgermeister Alexander Putz ein wichtiges Zeichen: "Es erinnert an die vielen Bürgerinnen und Bürger, die ihre Zeit und ihre Fähigkeiten ehrenamtlich zum Wohl der Stadt einbringen."

Dankesrede von Oberbürgermeister Putz

In seiner Rede ging er auf die Lockdowns ein, die "das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben zum Erliegen gebracht haben". Das gemeinsame Arbeiten an Alternativen förderte - so hoffe er - den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Putz dankte allen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, die ihre Energie darin eingesetzt hätten, die Rädchen am Laufen zu halten.

Die Ausgezeichneten

Auch Antonie Schad und Xaver Grüneis, die an diesem Abend mit der Bürgermedaille ausgezeichnet wurden, hätten in ihrem Leben Ausnahmesituationen zu meistern gehabt. Beide seien mit der Stadt Landshut fest verwurzelt und bereichern durch ihr Wirken, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse das kulturelle Niveau der Stadt in besonderem Maße.

Jahrzentelanges Engagement

Sie hätten sich in kulturellen Ausprägungen verdient gemacht, die als Alleinstellungsmerkmal der Stadt Landshut gelten: die Landshuter Hochzeit und der Landshuter Krippenweg. Antonie Schad als Kammerfrau der Förderer und Xaver Grüneis als Organisator des Krippenwegs "haben mit ihrem Engagement diese beiden Veranstaltungen über Jahrzehnte geprägt, mit ihrem Wirken sind sie kulturelle Botschafter unserer Stadt", sagte Putz in seiner Laudatio.

Verabschiedung der Stadträte

Nach der Verleihung der Bürgermedaille wurden die nach der Kommunalwahl 2020 ausgeschiedenen Stadträte offiziell verabschiedet. 15 waren es an der Zahl, Putz sprach vom "wohl größten personellen Umbruch seit Jahrzehnten". Er dankte ihnen für ihr Engagement. "Sie haben mit Ihrem Sachverstand, Ihren Ideen, Ihrem Einsatz und Ihrer Leidenschaft die Stadtpolitik lange Jahre geprägt", so Putz.

Verabschiedet wurden: Christine Ackermann, Max Fendl, Maria Fick, Robert Gewies, Karina Habereder, Maria Haucke, Willi Hess, Manfred Hölzlein, Anke Humpeneder-Graf, Tilman von Kuepach, Margit Napf, Ingeborg Pongratz, Raziye Sarioglu, Philipp Wetzstein und Claudia Zehentbauer.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Musikschullehrerin Christiane Gördes-Steffens an der Querflöte und Peter Papritz, Leiter der städtischen Musikschule, am Klavier.