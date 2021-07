Feuerwehrwagen verunglückt bei Einsatzfahrt: acht Verletzte

Acht Feuerwehrleute sind bei einem Unfall in Landshut verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag war die Gruppe im Löschzug unterwegs zu einem Einsatz wegen eines Betriebsunfalles. Beim Überholen eines geparkten Autos prallte das Fahrzeug demnach am Montag auf einen vorausfahrenden Lastwagen. Drei der Feuerwehrleute seien mittelschwer, die fünf weiteren leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

05. Juli 2021 - 16:51 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen steht vor der Rettungsstelle eines Klinikums. © Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Landshut Ein Sprecher der Feuerwehr Landshut sagte, bei dem Betriebsunfall hätten sich die Betroffenen bereits selber helfen können, weswegen weitere Einsatzfahrzeuge dann zu dem Unfall umgeleitet worden seien. Die verunglückten Feuerwehrleute gehören zur Freiwilligen Feuerwehr des nahe gelegenen Marktes Altdorf (Landkreis Landshut). © dpa-infocom, dpa:210705-99-268157/2