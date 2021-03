Fahrbare Umkleide in Landshut: Ausziehen in der Altstadt

Weil keine Kunden in die Boutiquen dürfen, hat ein Laden eine fahrbare Umkleide angeschafft.

Barbara Reichert in der fahrbaren Umkleidekabine in der Altstadt.

Barbara Reichert in der fahrbaren Umkleidekabine in der Altstadt.

Landshut - Seit 18 Jahren arbeitet Barbara Reichert (43) in der "Katrin May Boutique" in der Altstadt. Seit Monaten ist kaum ein normaler Betrieb möglich. Der Service, den Reichert ihren Kunden bieten möchte, ist durch die Hygienemaßnahmen auf ein Minimum beschränkt. "Click and Collect" heißt das Konzept seit einigen Wochen. "Zum Teil probierten Kunden bei fünf Grad Celsius vor dem Laden eine Jacke an", erzählt die 43-Jährige. Letzteres zieht natürlich auch neugierige Blicke an. Das machte Reichert traurig. Sie begann sich zu überlegen, wie sich daran etwas ändern ließe.

"Ganz spontan kam mir da die Idee einer mobilen Umkleidekabine", sagt Reichert. "Aber woher nehmen? Die Dinger sind normalerweise sehr, sehr teuer", sagt sie. Deshalb stöberte sie auf gut Glück bei einem Kleinanzeigen-Portal in Internet und wurde fündig. Sie holte die Kabine in Gera (Thüringen) ab und passte mit ihrem Bruder die Größe an.

Umziehen auf den Straßen der Landshuter Altstadt

Seitdem schiebt Reichert die rollbare Kabine durch die Gegend. Wenn ein Kunde in die Boutique in die Altstadt kommt, wird die Vorrichtung an der Tür platziert, Kunden können in Ruhe anprobieren und Reichert berät praktisch an der frischen Luft. "Ich finde das super. Die Kunden auch", sagt sie.

Man habe viele Stammkunden in dem Laden, denen man weiterhin ein Beratungsangebot machen will. "Deshalb habe ich mir das einfallen lassen. Ich nenne die Kabine gerne mein Baby."