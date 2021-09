Entenrennen in Landshut: Die Isar färbt sich wieder gelb

Dem 16. Landshuter Entenrennen wohnten wieder zahlreiche Zuschauer bei. Die Gummiente mit der Losnummer 2350 war am schnellsten.

Ein paar Ausreißer werden per Hand eingefangen.

Christine Vinçon 4 Ein paar Ausreißer werden per Hand eingefangen.

Landshut - Nachdem das Entenrennen im vergangenen Jahr coronabedingt ohne Publikum vor Ort im Stadtbad des Hauptsponsors (Stadtwerke Landshut) ausgetragen wurde, kehrte das 16. Landshuter Entenrennen wieder an die Isar zurück. Dieses Spektakel ließen sich am Sonntagnachmittag zahlreiche Zuschauer nicht entgehen.

Vom Ufer, Brücken und Stegen aus verfolgten sie, wie sich die gelben Gummienten von der Luitpoldbrücke bis zum Maxwehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Knapp 20 Minuten, nachdem die 6.000 Enten von einem Bagger des THW in die Isar gekippt worden waren, kam die erste Rennente im Ziel an und holte sich den Sieg. Der Besitzer der Losnummer 2350 darf sich über einen neuen Ford Fiesta in Rot freuen, den das Landshuter Netzwerk zusammen mit dem Autohaus Mundigl zur Verfügung stellt.

Auch in diesem Jahr keine Abschlussveranstaltung

Auf eine Abschlussveranstaltung in der Innenstadt wurde dieses Jahr noch verzichtet. Die ersten 20 Gewinne konnten nach dem Entenrennen am Losstand des Landshuter Netzwerks in der Altstadt abgeholt werden. Die weiteren Gewinner des 16. Landshuter Entenrennens werden ab Mittwoch im Internet unter www.landshuter-netzwerk.de oder unter 0871/96367147 bekanntgegeben.

Der Erlös des Entenrennens (eine Ente kostete sechs Euro) geht dieses Jahr an das Zuverdienstprojekt des Landshuter Netzwerks, das seit über 20 Jahren die stundenweise Beschäftigung psychisch erkrankter oder suchtkranker Menschen mit Erwerbsunfähigkeitsrente sicherstellt.