Ciao Bella: Italienische Woche in Landshut

Die Stadt feiert 40 Jahre Städtepartnerschaft mit der italienischen Stadt Schio. Zur Feier dessen gibt es Show Cooking, Eis, Musik und Mode.

Schiefer Turm statt Backsteinkirche: In den kommenden Tagen soll die Altstadt italienisch geschmückt werden. So gut sich das italienische Wahrzeichen auch in der Altstadt macht, ganz so aufwendig wird die Dekoration wohl nicht ausfallen.

Landshut - Niederbayern und Italien - seit 40 Jahren sind die Städte Landshut und Schio durch eine Partnerschaft vereint. Um dieses Jubiläum zu feiern, veranstaltet die Stadt ab Montag, 4. Oktober, sieben Tage lang die "Italienische Woche" in der Stadt.

Reichhaltiges Programm in Landshut

Das Programm reicht von Theater über Modenschauen, hin zu einer Kinderdisco, speziellem Eis und verschiedener Musik. Dabei soll die Altstadt mit italienischen Flaggen geschmückt werden. Die Arbeiten dazu beginnen bereits am Freitag. Außerdem sollen sowohl das Rathaus als auch das Ländtor in den italienschen Landesfarben angestrahlt werden.

Eine lang gewachsene Freundschaft

"Wir freuen uns, dass diese so lange gewachsene Freundschaft gefeiert werden kann", sagt Elmar Weber, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Landshut-Schio. An der Partnerschaft sei immer gearbeitet worden, sowohl vom Verein, als auch von den Städten selbst.

Freuen sich auf die kommende Woche (v.l.): Thomas Heilmeier, bei der Stadt zuständig für die Städtepartnerschaften, Elmar Weber, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Landshut-Schio, Nico Torretta, Olaf Minet, Stadtmarketingleiter Michael Bragulla, Musiker Klaus Timmer, Ute Haas vom Kunstverein Landshut und Michael Wohlgemuth vom Vespa Club. © Carmen Merckenschlager

Der Motor sind die Schüler

"Der eigentliche Motor des Ganzen sind aber die Schulen, die einen regen Schüleraustausch betreiben und somit familiäre Verbindungen schaffen", sagt Weber voller Vorfreude auf den Besuch der 23 Mann starken italienischen Delegation, die am Freitag kommende Woche in Landshut eintreffen wird. Gefeiert wird aber schon die Tage zuvor.

Zwar müsse man wegen noch immer geltender Coronamaßnahmen auf große Bühnen verzichten, dennoch ist Stadtmarketingleiter Michael Bragulla zuversichtlich: "Gemeinsam mit allen Partnern haben wir ein tolles Programm auf die Beine gestellt, wobei für jeden etwas dabei sein dürfte."

Auftakt macht die Commedia dell'arte

Los geht es am Montag mit drei Vorstellungen der Commedia dell'arte am Nachmittag ab 13.30 Uhr im Innenhof der Landshuter Zeitung. Am Dienstag ab 16 Uhr liefern sich Nico Torretta und Olaf Minet im Innenhof des Ristorante Torretta ein Show Cooking Duell. Moderiert wird das Ganze von Landshut-Botschafter Bernhard "Fleischi" Fleischmann.

Im Vorhinein wetzen die beiden schon die Kochlöffel, doch Minet ist sich sicher: "Das wird auf jeden Fall sehr lustig und sicher spannend." Am Abend tritt außerdem ein Adriano Celentano Double auf.

Mittwoch gibt es Gelati

Der Mittwoch ist geprägt von Gelati, also Eiscreme. Die Cafés Panciera, Florenz, Riviera und die Chocolat Manufaktur bieten Eis in den italienischen Landesfarben zu je einem Euro an. Am Abend (18 Uhr) findet ein Vortrag zum Thema Alpenüberquerung von Deutschland nach Italien im Alpenstrand in der Neustadt statt. Spenden bei dem Vortrag sind erbeten und sollen der OB-Direkthilfe zugutekommen.

Der Donnerstag ist den Bambini gewidmet

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Bambini. Ab 15 Uhr findet im Innenhof von Bücher Pustet eine Kinderdisco samt schminken, spielen und tanzen statt. Auch hier ist Bernhard Fleischmann mit dabei. Am Freitagnachmittag, ab 16 Uhr, liefern sich vier Teams - bestehend aus lokaler Prominenz - einen ungewöhnlichen Wettkampf.

Bei der "total verrückten Nudelchallange" gewinnt das Team, welches es schafft, die längste Nudelplatte mithilfe einer Nudelmaschine herzustellen. Das Ganze findet im Biergarten der Goldenen Sonne in der Neustadt statt. Im Anschluss wird dort ein italienischer Abend begangen (Anmeldung erforderlich).

Late-Night-Shopping trifft Kunstnacht

Außerdem wird am Freitag ein Late-Night-Shopping samt Kunstnacht und Musik stattfinden. Bei der Kunstnacht sollen - bis auf die Galerie 561 - alle Galerien teilnehmen, die schon beim kürzlich zelebrierten Kunstwochenende mit dabei waren. Kunstnacht und Late-Night-Shopping sollen bis 23 Uhr stattfinden.

Am Samstag werden je um 11, 12, 14 und 15 Uhr verschiedene Bands in der Innenstadt spielen. Mit dabei unter anderem "Canta Con Noi"; italienische Musik, bei der Mitsingen ausdrücklich erwünscht ist. Außerdem finden im 2. OG des Oberpaur vier Modenschauen statt (je um 12, 14, 16 und 17 Uhr).

Vespa-Ausstellung mit seltenen Sondermodellen

In der Zeit von Montag bis Samstag findet im CCL eine Vespa-Ausstellung statt. Auch seltene Sondermodelle wie eine Polizei-Vespa der deutschen Hoffmann-Werke werden dort zu sehen sein. Im CCL sollen weitere Aktionen zum Thema Italien stattfinden. In diesem Zeitraum wird außerdem das Lokal "Mr. Tutto" in der Grasgasse in einer italienischen Riesenpfanne kochen und Essen anbieten.

Ein weiterer Programmpunkt, welcher Freitag, Samstag und Sonntag zu sehen sein wird, ist die Foto-Ausstellung "Omaggio a Schio" von Martin Stix. Die Ausstellung läuft bis 31. Oktober im Rathausfoyer und soll eine bildliche Liebeserklärung an die Städtepartnerschaft darstellen.

Kleine Feier aufgrund von Corona

Mit dem Programm scheinen alle Beteiligten zufrieden, der einzige Wermutstropfen sei, dass die offizielle Feier im Bernlochner nur mit weit weniger Gästen gefeiert werden kann. "Trotzdem freuen wir uns sehr, dass wir zusammen feiern können", sagt Elmar Weber vom Städtepartnerschaftsverein.

Mehr Infos und das gesamte Programm unter: www.italienischewoche.landshut.de