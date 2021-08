Bremsen, Warnblinker, Baby da: Hebamme wider Willen

Mitte Juli kommt Baby Lejla im Auto an einer Kreuzung zur Welt. Bülent Sönmez ist der Ersthelfer. Die Familie hat ihn gesucht, um ihm zu danken.

Landshut - Zuerst wundert sich Bülent Sönmez (52), das Auto hinter ihm klebt ihm förmlich an der Stoßstange. Er ärgert sich. Er fährt auf der B11 Richtung Landshut. Als das Auto an der Kreuzung Äußere Münchener Straße knapp hinter ihm zum Stehen kommt, sieht er im Spiegel, wie der Fahrer wild mit den Armen wedelt. Will ihn der Raser etwa bedrohen?

Sönmez schaut genauer hin und erkennt: Er wird nicht bedroht, er wird um Hilfe gebeten. Der Name des Mannes ist Mario Èupic. Seine Frau hat gerade im Fußraum ihres Autos Tochter Lejla zur Welt gebracht. Sönmez ist der unbekannte Helfer, den Èupic gesucht hat, um sich zu bedanken.

Nach einem Artikel in unserer Zeitung meldet sich ein Leser bei unserer Redaktion: Sein Nachbar sei es, der geholfen habe, das Kind und die Mutter zu versorgen. "'Bülent, du wirst gesucht!', hat mein Nachbar zu mir gesagt, nachdem er den Artikel gelesen hat", erzählt Sönmez, "da hab' ich erstmal geschaut. Dann wusste ich schon, um was es geht."

"Ich war jahrelang Ersthelfer"

Sönmez wird am 14. Juli sozusagen Hebamme wider Willen, obwohl er betont: "Als ich dazukam, war das Kind schon auf der Welt. Überall war Blut, das Kind lag im Fußraum, die Nabelschnur war noch dran. Aber auf die Welt kam es ganz von selbst."

Sönmez kann damals nicht glauben, was er sieht, bleibt dennoch ruhig, wählt den Notruf. "Ich war jahrelang Ersthelfer in meiner Arbeit. Ich habe gelernt, cool zu bleiben", sagt der 52-Jährige. Nachdem er den Notruf abgesetzt hat, stellt er noch ein Warndreieck auf. Dann redet er beruhigend auf den Vater ein, der ziemlich durcheinander zu sein scheint. "Mutter und Kind waren vital, mir schien soweit alles in Ordnung. Ich habe versucht, sie einfach zu beruhigen", so Sönmez und erinnert sich weiter: "Die Mutter war schon ziemlich durch mit den" Nerven, ich glaube, sie konnte gar nicht glauben, was gerade passiert war."

Weil Sönmez in seiner Freizeit als Hobbyfilmer arbeitet, macht er auch von Èupic und seiner Frau ein ganz kurzes Video. Sönmez: "Als Erinnerung für die Familie. Das passiert ja doch nicht alle Tage."

Als die Sanitäter eintreffen, macht sich Sönmez wieder auf den Nachhauseweg. "Ich habe ihnen noch alles Gute gewünscht. Ich konnte ja nichts mehr tun, deshalb bin ich gefahren", erinnert sich der Landshuter, der selbst zwei Kinder hat. Kontaktdaten werden nicht ausgetauscht.

Zu Hause sagt er zu seiner Frau: "Rate mal, was mir passiert ist." Er erzählt die Geschichte seiner Familie und einem Nachbarn. Ein paar Tage nach dem Vorfall hat Sönmez Klassentreffen. "Das war natürlich die Story des Abends. Manche wollten mir gar nicht glauben. Sowas kennt man sonst ja nur aus Filmen", so der 52-Jährige.

Geburt in Landshut: "Da habe ich eben mal Hebamme gespielt"

Familie Èupiæ suchte nach ihrem Geburtshelfer, um ihm zu danken. © Èupiæ

Wiederum ein paar Tage später kommt sein Nachbar zu ihm und erzählt von dem Artikel in der Zeitung und dass die Familie nun den Mann sucht, der bei der Sturzgeburt dabei war. Über unsere Mediengruppe kommt schließlich der Kontakt zustande.

Getroffen haben sich Familie Èupic und Bülent Sönmez noch nicht. Aber telefoniert haben sie schon. Am Montag ruft Èupic bei Sönmez an und bedankt sich überschwänglich. "Wir werden sicher mal einen Kaffee trinken", sagt Sönmez, der sich über den Anruf freut und glücklich ist, dass Mutter und Tochter wohlauf sind.

Warum er damals geholfen hat, obwohl er sich zuvor noch über den vermeintlichen Raser geärgert hat? "Ich habe gesehen, dass sie Hilfe brauchen. Da helfe ich", sagt Sönmez. Dann lacht er und meint: "Da habe ich eben mal Hebamme gespielt."