Landkreis Landshut: Betrunkener (21) fährt in die Vils

fib/Dominik Götz 14 Betrunken auf dem Heimweg von der Disko Auto in der Vils versenkt, beide Insassen können sich noch selber retten, Eberspoint, B388, Markt Velden/Vils, 11.03.2023 ca. 3.35 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr der 21-jährige Fahrer eines Opel die Kreisstraße LA1 von Eberspoint (Lkr. Landshut) in Richtung der Bundesstraße 388. Dort überfuhr der Fahrer zunächst eine Verkehrsinsel und übersah dabei offensichtlich aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung das Ende der Kreisstraße, überfuhr die Bundesstraße und prallte in eine am Vilsufer stehende Eiche. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls gefällt, der bereits mit Sommerreifen versehene PKW flog in die dortige Vils. Die 19- jährige Beifahrerin sowie der Fahrer konnten sich selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Wrack retten und wurden im weiteren Verlauf vom Helfer vor Ort aus Velden/Vils versorgt, ehe sie vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert werden konnten. Die alarmierten Feuerwehren aus Eberspoint und Velden/Vils leuchteten zunächst die Unfallstelle aus und richteten eine Teilsperrung der Bundesstraße ein. Aufwendig gestaltete sich die Bergung des Unfallwracks, da zunächst Sträucher und Bäume von den alarmierten Feuerwehren entfernt werden mussten, um eine Zugänglichkeit zum Wrack zu haben. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der PKW dann mittels Kran aus der Vils gehoben. Da bei dem Unfall auch Betriebsstoffe in die Vils gelangten, wurden durch die Feuerwehr zwei Ölsperren eingesetzt, um den Umweltschaden zu minimieren. Im weiteren Einsatzverlauf brachte die Freiwillige Feuerwehr Vilsbiburg noch ein Fließ an die Einsatzstelle um den Ölteppich innerhalb der Vils aufzunehmen. Ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamt machte sich ein Bild vor Ort und entschied, dass die Ölsperren nun die nächsten Tage im Wasser verbleiben. Die Polizeiinspektion Vilsbiburg nahm den Verkehrsunfall und die weiteren Ermittlungen auf, das Fahrzeug erlitt wirtschaf