Landkreis Eichstätt: Drei Tote bei Frontalzusammenstoß

Zwischen zwei Ortschaften in Oberbayern stoßen ein Auto und ein Kleintransporter zusammen - mit fatalen Folgen.

München

Bei einem schweren Verkehrsunfall im oberbayerischen Landkreis Eichstätt sind drei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei stießen auf einer Straße zwischen Stammham und Bettbrunn ein Auto und ein Kleintransporter frontal zusammen. Dabei wurden beide Fahrer und im Auto zusätzlich der Beifahrer eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden.

Der 32-jährige Autofahrer und der 48-jährige Fahrer des Kleintransporters starben nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde in eine Klinik gebracht, starb dort aber an seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache und weitere Details waren zunächst offen.