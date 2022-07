Lambrecht besucht Luftwaffengeschwader in Bayern

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht heute das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau. Die SPD-Politikerin will sich dort ein Bild von dem Geschwader und den Aufgaben der mehr als 1000 Soldaten machen. Das mit dem Kampfflugzeug Eurofighter ausgerüstete Geschwader stellt eine der beiden Alarmrotten zum Schutz des deutschen Luftraums.

Berlin

Noch in diesem Jahr soll sich das Geschwader erstmals an zwei Militärübungen in Australien beteiligen. Die Luftwaffe plant dazu nach früheren Berichten, Mitte August sechs Eurofighter auf einen etwa 22.000 Kilometer weiten Langstreckenflug um die halbe Erde zu schicken.

An der bislang beispiellosen Verlegeoperation sollen auch Transportflugzeuge vom Typ A400M sowie Tankflugzeuge vom Typ A330 beteiligt werden. Geplant sind auch Besuche der Luftwaffe in Japan und in Südkorea. In Australien beteiligen sich die deutschen Soldaten an der Übung Pitch Black, bei der Luftoperationen trainiert werden, und an der Marineübung Kakadu. Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea sind Partner der Nato in der Region Indopazifik.

Schon vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatte die Bundesregierung ihren sicherheitspolitischen Blick verstärkt auf den indopazifischen Raum gerichtet. Im neuen strategischen Konzept der Nato wird China als Herausforderung benannt.