Lagerhalle in Vollbrand - sechsstelliger Schaden

Alzenau

In Unterfranken hat eine Lagerhalle in Vollbrand gestanden. Die Löscharbeiten in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) dauerten vom frühen Sonntagmorgen bis in den Vormittag, wie die Kreisbrandinspektion des Landratsamts Aschaffenburg mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Der Schaden wurde laut Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Während der Löscharbeiten stürzte laut Kreisbrandinspektion Teile der Halle ein. In der Halle im Stadtteil Hörstein waren Hackschnitzel und Holz gelagert. Außerdem habe ein Traktor in der Halle gestanden, der von den Flammen zerstört worden sei, hieß es von der Polizei. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus und eine Maschinenhalle daneben übergreifen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.