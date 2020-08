Ladendieb isst rohes Fleisch im Supermarkt

29. August 2020 - 12:00 Uhr | dpa

Würzburg (dpa/lby) - Weil er nach eigenen Aussagen großen Hunger hatte, hat ein Ladendieb in Würzburg sein Diebesgut noch im Supermarkt gegessen: rohes Fleisch. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 41-Jährige am Freitag in den Laden gegangen und nahm sich dort Cevapcici, Kalbsmedaillons und eine Sardellencreme aus der Kühltheke. Danach öffnete er die Verpackungen und aß das rohe Fleisch noch im Supermarkt. Weil er kein Bargeld dabei hatte, zahlte er für seinen spontanen Imbiss nicht. Die gerufenen Polizisten fanden bei dem Mann noch eine kleine Menge Cannabis, weshalb er nicht nur eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erhielt, sondern sich auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss.