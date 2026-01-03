Lachs auf der Autobahn, Schnee und Glätte: Zahlreiche Unfälle in Bayern

Verletzte und Blechschäden: Schnee und Glätte machen sich auf Bayerns Straßen bemerkbar.

München - Auf Straßen mit winterlichen Verhältnissen ist es in Bayern zu zahlreichen Unfällen gekommen. Vor allem am Freitag krachte es auf schneeglatten Straßen, in der Nacht beruhigte sich die Lage allmählich, wie die bayerischen Polizeipräsidien am Morgen mitteilten. Vielfach kamen Autos von der Straße ab, prallten gegen Bäume und Verkehrsschilder oder gerieten in den Gegenverkehr. In den meisten Fällen blieb es Polizeiangaben zufolge bei Blechschäden oder leichten Verletzungen.

Lastwagen mit Lachs kippt um - A93 über Stunden gesperrt

Auf der schneebedeckten Autobahn 93 in der Oberpfalz geriet laut Polizei ein mit 20 Tonnen Lachs beladener Lastwagen ins Schleudern und kippte um. Die Ladung verteilte sich demnach auf der Fahrbahn, sieben weitere Autos stießen beim Versuch, dem Unfall bei Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) am Freitagabend auszuweichen, zusammen. Die Autobahn wurde rund zwölf Stunden lang gesperrt.

Bei einem Unfall im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach wurden am Freitagabend laut Polizei vier Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Ein 30-Jähriger war mit seinem Auto bei Schnee auf der Bundesstraße 85 nahe Kümmersbruck ins Schleudern geraten. Dabei stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, der durch die Kollision von der Fahrbahn geschleudert wurde. Der 30-Jährige und eine Frau im entgegenkommenden Wagen wurden laut Polizei schwer verletzt. Zwei weitere Frauen kamen mit mittelschweren und leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Unfall mit acht Autos in Oberfranken

In Oberfranken zählte die Polizei am Freitag rund 139 witterungsbedingte Unfälle. In Bamberg rückte die Polizei von Freitag auf Samstag zu rund zwei Dutzend Unfällen aus. Auch in den Landkreisen Wunsiedel im Fichtelgebirge, Hof und Forchheim berichtete die Polizei von mehreren Unfällen.

Auf der A93 bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) etwa stießen laut Polizei acht Autos zusammen. Demnach geriet der Wagen eines 50-Jährigen auf der verschneiten Fahrbahn ins Rutschen und drehte sich. Sieben weitere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren einander auf. Ein Beteiligter kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach stieß ein Linienbus auf einer bergigen, mit Schneematsch bedeckten Straße mit einem Kleintransporter zusammen. Der Fahrer des Kleintransports kam nach dem Unfall bei Burk mit Verdacht auf einen gebrochenen Arm ins Krankenhaus.

17-Jähriger verunfallt mit Wagen des Vaters

Im nördlichen Oberbayern prallte ein 17-Jähriger ohne Führerschein mit dem Auto seines Vaters gegen die Mittelleitplanke. Der Jugendliche hatte laut Polizei auf der A93 am Dreieck Holledau auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren. Er wurde laut Polizei leicht an der Hand verletzt. Im Landkreis Rosenheim ereigneten sich am späten Freitagabend innerhalb von rund 45 Minuten laut Polizei drei verschiedene Unfälle wegen Schneefalls und überfrierender Nässe. Laut Polizei waren in allen drei Fällen Fahranfänger mit zu hohem Tempo unterwegs.

Weiter glatte Straßen vorhergesagt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet im Tagesverlauf und am Sonntag zwar nur noch geringen Schneefall nördlich der Donau und einige Zentimeter Neuschnee in den Mittelgebirgen. Dennoch bleibe es auf den Straßen durch den Schnee und gefrorene Nässe glatt.