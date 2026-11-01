Kurzurlaub in Bayern: Diese fünf Jugendherbergen locken mit besonderen Ausflugszielen

In mehreren Jugendherbergen in Bayern soll ein neues Programm besonders Alleinreisende und Familien ansprechen. Mehr über die Idee und was man bei einem Kurztrip vor Ort erleben kann.

Als letztes Bundesland startet der Freistaat in die Herbstferien. Wer heuer einen Kurztrip unternehmen will und etwa für den Spätherbst oder Winter noch ein passendes Ziel sucht, findet in einer der insgesamt 46 Unterkünfte des Landesverbands Bayern vom Deutschen Jugendherbergswerk hier oder dort noch freie Plätze.

Besondere Orte und Jugendherbergen zum Entdecken

Wer mag, kann sich, was die Freizeitgestaltung am Urlaubsziel betrifft, von den "Verlieb dich in uns"-Programmen inspirieren lassen, bei denen es dem bayerischen Jugendherbergswerk zufolge darum geht, besondere Orte und Jugendherbergen in der Region zu entdecken. Eine Besonderheit sind – über die gängigen touristischen Informationen hinaus – die "Insidertipps der Hausleitungen vor Ort", heißt es. "Sie kennen ihre Region, wissen, wo sich ein Abstecher lohnt, und geben Anregungen für Entdeckungen abseits der üblichen Wege."

Urlaub für Alleinreisende oder Familien

Das Konzept passe zu unterschiedlichen Reiseformen, teilt das bayerische Jugendherbergswerk weiter mit. "Familien können gemeinsam unterwegs sein – ob mit zwei Elternteilen, allein mit Kind oder mit mehreren Generationen." Aber auch Alleinreisende könnten "passende Angebote, etwa für einen Kulturtrip oder eine ruhige Auszeit" finden. Statt alles selbst zusammenzustellen, sollen die Gäste "ein stimmiges Programm mit Raum für eigene Entdeckungen" erhalten, so die Idee. Je nach Pauschale seien Frühstück, Halb- oder Vollpension enthalten. Die Angebote (unter www.jugendherberge.de/bayern/) gelten jedoch nur zu bestimmten Buchungszeiten. Sie sind entweder auf Familien oder Einzelpersonen zugeschnitten.

Unabhängig von dem "Verlieb dich in uns"-Programm kann man freilich auch individuell bei den ausgewählten Jugendherbergen nach den Verfügbarkeiten fragen. Die Preise für die Übernachtung einer Einzelperson ohne das genannte Programm seien "sehr unterschiedlich", teilte Marko Junghänel, Sprecher vom Landesverband Bayern des Deutschen Jugendherbergswerks, auf AZ-Anfrage mit. Diese Preise könnten nur die Jugendherbergen selbst nennen – sprich: auf Anfrage.

Auch das Alter spielt keine Rolle. "Alle Gäste sind bei uns willkommen", so Marko Junghänel. Die einzige Voraussetzung sei die Mitgliedschaft im Jugendherbergswerk – die jährlich aktuell bei 27,50 Euro (für Erwachsene ab 27 Jahren) liegt. Unter 27 Jahren kostet sie für die "Junioren" sieben Euro im Jahr. Die AZ stellt einige der Häuser als Ausgangspunkt für das Programm im Herbst und Winter vor – und erklärt, wie man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto anreist.

Jugendherberge Kreuth (Nördliche Hauptstraße 91)

In der im Tegernseer Tal gelegenen Unterkunft im Ortsteil Scharling gibt es eine "chillige Lounge", die gemütliche "Kiem-Paulistube" mit Kachelofen und für Schlechtwettertage zum Beispiel einen "Kicker" und Tischtennisplatten. An schönen Tagen kann man zudem draußen im Garten sitzen.

Sämtliche Freizeitempfehlungen rund um die nahen Hausberge gibt es für die Gäste der Jugendherberge quasi gratis zur Inspiration dazu. Hier ein paar Ideen für einen Ausflug vor Ort: Entweder man wandert gemütlich zur Hirschbergalm oder spaziert mit Start in Kreuth an der Riedlerbrücke flussabwärts entlang der Weißach in Richtung des Tegernsees (den man bei schönem Wetter auch bestens mit dem Rad umrunden kann).

Umgeben von Hausbergen: die Jugendherberge in Kreuth. © DJH Bayern

Kostenbeispiel: Wählt man das "Verlieb dich in uns"-Programm, liegt ein (für den Buchungszeitraum bis zum 13. Dezember) genannter Preis für zwei Übernachtungen mit Halbpension (im Einbettzimmer mit Waschgelegenheit) bei 129 Euro pro Person. Die Anreise: Ab dem Münchner Hauptbahnhof mit der Regiobahn bis nach Tegernsee. Dort steigt man in den Bus 356 und fährt bis zum Halt Scharling/Hirschbergweg. Anfahrt mit dem Auto: über die A8 Richtung Salzburg, Ausfahrt Holzkirchen, weiter auf B318 bis Reitrain und weiter auf der B307.

Jugendherberge Würzburg (Fred-Joseph-Platz 2)

Die Unterkunft liegt unterhalb der Festung Marienberg direkt am Main. Von hier aus sind es nur etwa zehn Gehminuten bis in die Altstadt. Das Haus verfügt über eine Lounge und Bar sowie einen Freizeitraum mit Tischtennisplatte und Kicker. Im Außenbereich gibt es zwei Terrassen mit Sitzmöglichkeiten. Als "Insidertipps" für Einzelgäste und Paare, die in der Jugendherberge einchecken, werden die Eislaufbahn im Winter (zehn Gehminuten von der Unterkunft entfernt), das Café Mares in der Altstadt oder zum Beispiel die Waldschänke Dornheim (etwa 15 Gehminuten am Main entlang) genannt.

Die Unterkunft in Würzburg ist zentral gelegen. © DJH Bayern

Neben den Sehenswürdigkeiten wie die Festung Marienberg, Steinburg und das "Käppele" lohnt sich ein Blick von der Alten Mainbrücke. In den umliegenden Weinbergen kann man ausgiebig spazieren gehen. Kostenbeispiel (für den Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Dezember) für zwei Übernachtungen im Zweibettzimmer mit Waschgelegenheit plus Frühstücksbuffet: 144 Euro pro Person.

Anreise mit der Bahn: bis Hauptbahnhof Würzburg und danach weiter mit der Tram 5 Richtung Rottenbauer bis Löwenbrücke. Anreise mit dem Auto: A9 Richtung Nürnberg/Würzburg, weiter auf A3 bis Würzburg Heidingsfeld.

Jugendherberge Burg Trausnitz (Burggasse 2)

Viele Wanderwege führen durch den Oberpfälzer Wald. Von der Jugendherberge in Trausnitz aus genießt man zudem eine tolle Aussicht über das Pfreimdtal. Neben Seminar- und Aufenthaltsräumen gibt es – wie es sich zum Aufenthalt in einer Burg gehört – eine "mittelalterliche Werkstatt" und einen "mittelalterlichen Brotbackofen", ein großes Außengelände und eine Lagerfeuerstelle.

In der Jugendherberge Burg Trausnitz in der Oberpfalz (nicht mit Landshut zu verwechseln) genießt man die Aussicht über das Pfreimdtal. © DJH Bayern

Tipps für Unternehmungen: ein Spaziergang "rund um Burg Trausnitz". Der Goldsteig führt "direkt durch den Ort und hinein in die Wald- und Flusslandschaft des Pfreimdtals". Für eine kürzere Runde wird der Rittersteig unterhalb des Burgbergs empfohlen. Oder man wählt den längeren Rundweg um den Trausnitzer Stausee.

Preisbeispiel: Bei Auswahl der Pauschale (im Zeitraum vom 2. November bis zum 4. April 2027) kosten zwei Übernachtungen im Zimmer mit Einzelbelegung (mit Dusche und WC) plus Frühstücksbuffet pro Person 99 Euro. Anreise ab München Hauptbahnhof: RE2 Richtung Hof bis Schwandorf, weiter RB 23 nach Pfreimd. Anfahrt mit dem Auto: A9 Richtung Nürnberg bis Dreieck Holledau, weiter auf A93 bis Ausfahrt Pfreimd.

Jugendherberge Augsburg (Unterer Graben 6)

Die Unterkunft bietet einen Bar- und Loungebereich mit TV, einen Billard- und Kickerraum, einen Aufzug und WLAN im öffentlichen Bereich. Das Haus ist zentral gelegen – zur historischen Altstadt geht man nur wenige Minuten zu Fuß. Zu den Tipps (für Einzelgäste und Paare unter den Gästen der Jugendherberge) zählt eine Runde "einmal um die Altstadt im Grünen": Der Altstadtring führt "von den Rote-Torwall-Anlagen mit dem beliebten Kräutergarten über den Stephinger Graben zum Lueginsland und weiter über das Wertachbrucker Tor, das Curt-Frenzel-Stadion, den Königsplatz und die Konrad-Adenauer-Allee zurück zum Ausgangspunkt". Zu den Sehenswürdigkeiten zählt zum Beispiel das Geburtshaus von Bertolt Brecht "im Lechviertel, einem von Kanälen durchzogenen alten Handwerkerviertel", das "nur wenige Hundert Meter vom historischen Rathaus entfernt" ist.

Ausgangspunkt für einen Städtetrip: die Jugendherberge in Augsburg. © DJH Bayern

Preisbeispiel für das "Verlieb dich in uns"-Programm (für 2026 und 2027): zwei Übernachtungen (im Einzelzimmer) inklusive Frühstücksbuffet für 124 Euro pro Person. Anreise mit der Bahn bis zum Hauptbahnhof Augsburg und weiter mit dem Bus 44 in Richtung Hammerschmiede, Station Pilgerhausstraße. Anreise mit dem Auto: A8 über Kreuz Augsburg Ost und weiter auf B2.

Jugendherberge Garmisch-Partenkirchen (Burgrain, Jochstraße 10)

Die Unterkunft liegt außerhalb des Zentrums, umringt von Bergen und eignet sich besonders für einen Familienurlaub. Als Tipp im Herbst wird – quasi vor der Haustür – ein Spaziergang an der Partnach zwischen Graseck und Wildenau empfohlen, bei dem man "Wasser, Wald und Berglandschaft" verbindet. Oder man genießt eine leichte Wanderung am Kramerplateauweg am Fuß des gleichnamigen Bergs, der sich als "gut ausgebauter Weg mit nur geringen Steigungen" auch für die kühlere Jahreszeit eignet.

Die Bleibe in Garmisch-Partenkirchen liegt außerhalb vom Zentrum. © DJH Bayern

Ein prominentes Ausflugsziel in der Nähe ist zum Beispiel der Eibsee. Wer einen Familienurlaub plant, kann unter dem "Verlieb dich in uns"-Programm zum Beispiel den Zeitraum vom 6. bis 8. November auswählen – der pro Person angegebene Preis liegt für zwei Übernachtungen (im Zimmer bis sechs Personen mit Dusche und WC) und Halbpension für Erwachsene bei 129 Euro. Anreise mit der Bahn bis Bahnhof Farchant beziehungsweise Garmisch-Partenkirchen und mit der Buslinie 4 oder 5 bis Steigfeldstraße oder Burgrain. Mit dem Auto: über die A95, auf der B2 Richtung Garmisch-Partenkirchen. Kurz vor Garmisch der Beschilderung Farchant/Oberau folgen.

Mehr Infos unter der Telefonnummer 089 2000804301 und per Mail: service.bayern@by.jugendherberge.de.