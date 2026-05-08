Das Uferlos-Festival erlebt seinen Neustart: Alles rund um zehn Tage Kunst und Kultur bei München

Das Uferlos-Festival in Freising hat finanzielle Schwierigkeiten. Am 8. Mai geht es nun nach einer Pause wieder los. Wie viel bei der Spendenaktion zusammengekommen ist, welche Bier-Besonderheit es nur hier gibt – und ein Blick ins Programm.

Das Uferlos Festival musste 2025 aussetzen, in diesem Jahr kehrt es unter neuer Führung zurück nach Freising. Im Hintergrund ist der Dom der Stadt zu sehen.

Das Uferlos-Festival in Freising hat turbulente Zeiten hinter sich. Corona, finanzielle Probleme und 2025 fiel die zehntägige Veranstaltung bei München ganz aus. Jetzt heißt es: Neustart. Mit neuem Hauptsponsor (Stadt Freising) und neuem Chef (Lemarr Baqai). Das kostenlose Festival findet von 8. bis 17. Mai auf der Luitpold-Anlage an der Isar statt.

Wie oft checkt der Veranstaltungskaufmann Baqai schon den Wetterbericht für die nächsten Tage? Wie steht es um die gestartete Crowdfunding-Aktion? Und was hat es mit dem Spezialbier auf sich, das es nur limitiert und ausschließlich auf diesem Festival geben wird?

Wetterbericht? "Das würde mich nur verrückt machen!"

Die AZ hat beim neuen Festival-Chef nachgefragt. Der 30-Jährige hatte der AZ schon im Januar gesagt, dass ein entscheidender Erfolgsfaktor das Wetter sein wird. Denn kostenlose Konzerte, Kunst und Kultur unter freiem Himmel funktionieren vor allem dann, wenn es nicht regnet.

Für das Uferlos-Festival ist eine Spendenaktion gestartet worden. Das ist der Stand von Mittwochmittag. © Screenshot Startnext

Er sagt vorab trotzdem: "Den Wetterbericht checke ich tatsächlich gar nicht. Das würde mich nur verrückt machen!" Sie wollten sich darauf konzentrieren, was sie bei der Organisation selbst in der Hand haben. Aber das Wetter bleibt ein Thema. "Es ist ohne Zweifel der wichtigste Faktor für den Erfolg des Projekts."

Crowdfunding: Das Ziel wurde bei Weitem nicht erreicht

Seit Monaten sammeln die Organisatoren Spenden für die Traditions-Veranstaltung. Doch schaut man aktuell auf die Crowdfunding-Aktion bei Startnext, ist diese deutlich unter dem angestrebten Finanzierungsziel von 150.000 Euro geblieben. Bisher sind knapp über 27.000 Euro zusammengekommen.

Die Stadt Freising hatte der AZ Anfang des Jahres mitgeteilt: "Mit der Crowdfunding-Aktion möchten die Organisatoren das Festival nicht nur einmalig unterstützen, sondern langfristig finanziell stabil und nachhaltig aufstellen."

Veranstalter ist trotzdem stolz auf die Spendensumme

Wird sich das fehlende Geld auf das diesjährige Festival auswirken? Baqai lässt wissen: "Nein, das wirkt sich nicht wirklich sichtbar auf das Festival aus. Uns war es einfach im Rahmen des Crowdfundings sehr wichtig, klar zu kommunizieren, vor welcher Finanzierungslücke wir grundsätzlich stehen."

Er bleibt optimistisch: "Nichtsdestotrotz war uns immer klar: Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten dieses Festival als kulturelle Plattform für die Region nachhaltig zu erhalten."

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Der Geschäftsführer der gemeinnützigen Uferlos GmbH findet: "Und über eine Summe von 27.000 Euro in dieser kurzen Zeit bis zu dem jetzigen Zeitpunkt kann man sich wirklich nicht beschweren und wir sind sehr dankbar für diese großartige Unterstützung der Uferlos-Gemeinschaft."

Sehr limitiert: Das Festival-Bier AleHopp

Freising ist historisch gesehen eine Bierstadt. Das zeigt sich auch auf dem Uferlos: Die Veranstaltung bekommt ein exklusives Festival-Bier. Die Versuchsbrauerei der TUM habe in Kooperation mit der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan ein limitiertes Summer Ale gebraut. Drin ist laut den Veranstaltern als Weizen Pilsner Carahell, beim Hopfen Titan, Smaragd, Callista und Lemondrop. Der Geschmack: spritzig mit Beerenaroma.

Die Festival-Macher bezogen ihre Community mit ein: Wie soll das exklusive Getränk heißen? Der Sieger-Name: AleHopp!

Dieses Bier gibt es limitiert nur auf dem Festival in Freising. © Uferlos Festival

Ewig Zeit lassen sollte man sich nicht, wenn man das Getränk probieren will: Laut Baqai wurden nur rund zehn Hektoliter gebraut (rund 1000 Liter), "also wird das sehr schnell weg sein".

Ein Blick ins Festival-Programm

Wie die Touristinfo Freising zu der Veranstaltung schreibt, erwarten Besucher auf mehreren Bühnen mehr als 100 Acts und Künstler aus allen Bereichen: etwa Pop, Rock, Jazz, Hip-Hop.

Früher standen Acts auf dem Lineup wie Haindling oder Dicht & Ergreifend. Dieses Jahr fehlen Namen, die wohl sofort jeder kennt. Dafür ist das Programm riesig sowie lokal und regional geprägt (u.a. Mojo Fire, Schein, Genial Chef!).

Früherer Oberbürgermeister tritt auf

Unter den angekündigten Künstlern sind unter anderem Bobbin’ B (8. Mai; ab 21.15 Uhr), Headcornerstone aus München (9. Mai ab 18.30 Uhr), Isolation Berlin (10. Mai; ab 21.30 Uhr), das Hippie Kammerorchester (15.5.; ab 18.30 Uhr), die Munich Jazzschool (17. Mai; ab 14 Uhr) oder die Chili Peppers Tribute Show (17. Mai; ab 17 Uhr).

Am 16. Mai steht zudem das Alexander Wittges Trio feat. Tobias Eschenbacher auf der Bühne – Letzterer war bis zuletzt der Oberbürgermeister von Freising.

Daneben werden vielfältige Aktivitäten angeboten, von Pesto-Werkstatt, Porträt zeichnen bis hin zu Comedy Open Mic. Das ganze Programm findet sich hier: