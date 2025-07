Kurz vor der Eröffnung: Ein erster Blick ins neue Bierhotel in Oberstdorf

Der Familienbetrieb im Allgäu werkelt gerade noch in den letzten Zügen. So sieht die neue Unterkunft mit privatem Spa-Charakter und Zapfhahn in den Zimmern aus.

20. Juli 2025 - 08:18 Uhr

Ein Blick in den Ess- und Wohnbereich. Rechts hinten ist der private Zapfhahn zu sehen. © Dampfbierbrauereif/Nina Koch (ninakay_visual)

Ein Hotelzimmer mit eigenem Bier-Zapfhahn – das wird ab 1. August in Oberstdorf im Allgäu Realität. Dann öffnet das Bierhotel der Dampfbierbrauerei. Fünf (Spa-)Suiten zwischen 26 und 67 Quadratmetern sind mittlerweile eingerichtet. Mit Namen wie Helmuts Hopfentraum oder Linis Malzliebe. Der AZ gibt die Dampfbierbrauerei vorab Einblicke. Freilich ist am auffälligsten, dass im Küchenbereich ein Zapfhahn thront. Aber auch sonst wird das Thema Bier immer wieder aufgegriffen. Nicht plump, sondern dezent. So sind zum Beispiel Flaschen zu Hängelampen umfunktioniert. Ein anderer Lampenschirm schaut aus wie eine Hopfenblüte. Urige Holzfässer dienen als Tischchen oder Ablage, etwa im Badezimmer. Eine Flasche ist zu einer Lampe umfunktioniert worden. © Dampfbierbrauereif/Nina Koch (ninakay_visual) Maximilian Höß, Sohn des Geschäftsführers, teilt der AZ mit, was kurz vor der Eröffnung unter anderem noch zu tun ist: Diese Woche sollten die Jacuzzis aufgestellt werden. Auch die Saunen werden noch positioniert, voraussichtlich nächste Woche, so Höß. 140 Gäste haben schon gebucht Denn zur Ausstattung eines Teils der Zimmer gehören ein privater Jacuzzi und/oder Sauna. Jedes Zimmer bekommt zudem ein Zehn-Liter-Fässchen für den privaten Zapfhahn inklusive. Seinen Angaben nach hätten bisher 140 Gäste gebucht, insgesamt 500 Nächte. Bier-Feeling, aber dezent. © Dampfbierbrauereif/Nina Koch (ninakay_visual) Beispielhaft können der Preisübersicht zufolge drei Nächte im September für zwei Personen zwischen 710 und 1140 Euro kosten. Vorbild war ein anderes Bierhotel im Bayerischen Wald Es ist nicht das erste Bierhotel in Bayern. Als Vorreiter gilt Gut Riedelsbach im Bayerischen Wald. Das hat auch die Oberstdorfer inspiriert: "Wir waren auf der Suche, was wir bei uns im ersten Stock machen können", sagte Höß der AZ im Mai. Sie stießen auf das Bier- und Wohlfühlhotel. "Das hat uns dermaßen angefixt. Dann haben wir uns gedacht: So was könnten wir bei uns im Allgäu auch machen." Die Dampfbierbrauerei hat eine lange Familientradition. Schon seit 1657 brauen sie. Erst in Sonthofen, seit Ende des 19. Jahrhunderts auch in der kleinen Gasthaus-Brauerei in Oberstdorf. Seine Ururgroßmutter Josefine Höß habe dort das erste Lokal im Jahr 1885 gebaut. Eines der neuen Zimmer trägt ihr zu Ehren den Namen "Josefines Bierhimmel". Die Handtücher werden hier auf einem urigen Fass abgelegt. © Dampfbierbrauereif/Nina Koch (ninakay_visual) Die Besonderheit: Das Sudhaus ist in der Gaststätte Dampfbier kommt in diesem Fall nicht von der speziellen Biersorte, sondern von der Nähe zum Bahnhof und den Dampfloks, die früher vom Wirtshaus aus beobachtet werden konnten. Das Bier, das dort bis heute ausgeschenkt wird, ist hausgebraut. Das Sudhaus befindet sich in der Gaststätte. Von Dehoga hieß es auf AZ-Anfrage im Mai: "Wer mit Herzblut einen Nischenmarkt bedient, wird damit auch Erfolg haben."