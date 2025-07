Kurioser Fund: Python auf Briefkasten entdeckt

Auf einem leerstehenden Anwesen nahe dem Staffelsee wird das Tier gefunden. Polizei und Feuerwehr rücken aus. Wo ist der Besitzer?

© -/Polizeiinspektion Murnau am Staffelsee/dpa

Eine exotische Schlange sorgt in der Gemeinde am Staffelsee für Aufregung - und einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Seehausen am Staffelsee

Tierischer Einsatz: Auf einem Briefkasten in der Nähe des Staffelsees in Oberbayern ist eine Python gefunden worden. Die etwa einen Meter lange Königspython hatte es sich auf einem leerstehenden Anwesen in Seehausen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) wohl gemütlich gemacht, wie die Polizei mitteilte.

Vom Besitzer der Würgeschlange fehlte den Angaben nach jede Spur. Feuerwehrleute fingen die Schlange ein und brachten sie in die Reptilienauffangstation nach München.

Königspythons sind nicht giftig und gelten als friedfertig. Sie sind braun-schwarz mit einer markanten hellbraunen oder gelben Musterung und in West- und Zentralafrika heimisch. Sie ernähren sich von Mäusen, Ratten und Vögeln, die sie umschlingen und erdrücken. Königspythons zählen zu den kleinsten Pythonarten.