Kurios: Lastwagen verliert Tank auf Autobahn – und fährt weiter

Ein Lastwagentank landet in Niederbayern im Grünstreifen, eine größere Menge Diesel läuft aus. Doch von dem Fahrer fehlt bislang jede Spur.

Ein Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn im Landkreis Landshut seinen Tank verloren und ist geflohen. Ein Polizeisprecher sagte, dass der Lkw auf der Autobahn 92 nahe Essenbach zuerst ins Bankett geriet und gegen die Leitplanke fuhr. Dabei sei der Tank an der rechten Fahrzeugseite abgerissen worden.

Tank landet im Grünstreifen und läuft aus

Den Angaben nach wurde der Tank am Dienstag rund 70 Meter weit mitgeschleift und anschließend in den Grünstreifen geschleudert. Dabei sei eine "beträchtliche Menge Diesel" ausgelaufen. Der Lastwagenfahrer fuhr hingegen weiter. Daher geht die Polizei davon aus, dass der zweite Tank des Fahrzeugs noch intakt war.

Ein anderer Lastwagenfahrer habe die Situation beobachtet und der Polizei das Kennzeichen und eine Beschreibung des Lastwagens gemeldet. Die Fahndung nach dem flüchtigen Lastwagen lief allerdings ohne Erfolg. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer die Autobahn verlassen und seinen Lastwagen abgestellt hat.

Erde musste abgetragen werden

Wegen des ausgelaufenen Kraftstoffs wurden das Landratsamt und das Wasserwirtschaftsamt verständigt, wie es hieß. Da der Diesel in einem Wasserschutzgebiet auslief, musste die Erde auf einer Länge von rund 70 Metern abgetragen und abtransportiert werden. Der rechte Fahrstreifen in Richtung München blieb den Angaben nach mehrere Stunden gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.