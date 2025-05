Kulmbacher Landrat tritt nicht mehr an

Nach bald 30 Jahren im Amt soll Schluss sein. Der Landrat von Kulmbach hat mit Blick auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr eine Entscheidung getroffen.

Kulmbach

Der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner will nicht erneut zur Wahl antreten. Dies teilte der Freie-Wähler-Politiker in einer persönlichen Erklärung mit. "Es ist der rechte Zeitpunkt, nach dann immerhin 30 Jahren Amtszeit die Verantwortung in andere Hände zu geben", begründete Söllner den Schritt mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen am 8. März 2026.

Es erfülle ihn mit großer Freude und vor allem Dankbarkeit, dass er über einen so langen Zeitraum für den Landkreis und in vielen Gremien für die gesamte Region Verantwortung habe tragen dürfen. Der 68-jährige Söllner hat den Landrats-Posten in Kulmbach seit 1996 inne. Seitdem wurde er viermal wiedergewählt. Davor war er unter anderem Bürgermeister von Stadtsteinach im Landkreis Kulmbach.