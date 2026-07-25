Kulmbach: Kinder helfen Polizei nach Unfall im Parkhaus

Mutig und aufmerksam: Drei Kinder beobachten einen Unfall und gehen dann schnurstracks zu einem Polizeirevier.

Kulmbach - Drei Kinder haben der Polizei bei der Aufklärung eines Unfalls geholfen. Die Zehn- und Elfjährigen beobachteten am Freitag, wie eine Seniorin im Parkhaus eines Einkaufszentrums in Kulmbach mit ihrem Auto einen geparkten Wagen streifte. Anschließend gingen sie zum benachbarten Polizeirevier und meldeten den Vorfall, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Kinder führten Beamten zu Fahrzeugen

Die Kinder führten einen Beamten zu den beiden Fahrzeugen. Dank ihrer Hinweise konnte die Polizei die Fahrzeughalter ermitteln und den Unfallhergang schnell aufklären, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Polizei ermittelt nun gegen die Seniorin wegen des Verdachts der Unfallflucht.